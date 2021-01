Až 24 tisíc samoživitelek a samoživitelů, kterým jejich bývalí partneři neplatí alimenty na společné děti, a oni se tak i se svými potomky mnohdy ocitají v neřešitelné situaci, se příští rok dočká pomoci od státu. Od července totiž budou moci požádat o takzvané náhradní výživné. Na nezaopatřené dítě pak budou dostávat až tři tisíce korun měsíčně. Po neplatících rodičích bude peníze vymáhat stát.

Roky čekání

Náhradní alimenty patří k nejvýraznějším změnám v sociální oblasti, ke kterým příští rok dojde. „Samoživitelé, kterým není od povinného rodiče hrazeno výživné, se ho dočkali po patnácti letech,“ konstatovala na webu Asociace neúplných rodin její konzultantka Dagmar Vogtová.

„I naši východní sousedé na Slovensku mají náhradní výživné déle než deset let,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), jejíž úřad zákon připravil.Podle dřívějších propočtů asociace žije v Česku v neúplných rodinách zhruba půl milionu dětí.

Samotných neplatičů, ať už chronických, nebo občasných, je pak kolem 115 tisíc. Na hranici chudoby se tak pohybuje zhruba čtyřicet tisíc těchto dětí. Nutno podotknout, že se jedná o číslo ještě z doby před koronavirem. Jeho ekonomické dopady byly na finance samoživitelek a samoživitelů a jejich dětí výrazné.

Ne všichni ale souhlasí s tím, aby za neplatiče alimentů platil výživné stát. Tvrdě se proti tomu při projednávání změny ve sněmovně postavil místopředseda jejího sociálního výboru Jan Bauer (ODS). „Považujeme za nemístné, aby stát vstupoval do soukromoprávních vztahů a kvůli špatné vymahatelnosti práva zaváděl novou sociální dávku,“ konstatoval za občanské demokraty. Stát má podle něj pomoci samoživitelkám jinak. Navíc se obával, že se od dlužníků podaří státu vymoci maximálně deset procent částky, již za ně zaplatí.

Jen s exekucí

Osamělí rodiče přitom náhradní výživné na své potomky nedostanu automaticky. Budou muset prokázat, že se pokusili od dlužníka peníze dostat. „To znamená, že využili všech zákonných možností a kvůli dlužnému výživnému podali návrh na exekuci či běží soudní výkon rozhodnutí,“ sdělil Vladimír Dostálek z tiskového odboru ministerstva práce.

To nějaký čas trvá, takže pokud expartner neplatí dlouhodobě, měli by začít jednat už nyní. S vyplněním návrhu na exekuci jim pomohou například neziskové organizace.

Přehledně: co přinese náhradní výživné

-Mohou o něj požádat samoživitelé a samoživitelky, jimž dluží jejich partneři alimenty.-Podmínkou je, že na něj podají návrh na exekuci nebo běží soudní výkon rozhodnutí.



-Nárok bude na nezaopatřené potomky do 26 let věku.



-Žádat bude možné na Úřadu práce, a to od července.



-Vyplácet se bude ve výši soudně stanoveného výživného, maximálně však do 3000 korun, a to až dva roky.



Zdroj: MPSV