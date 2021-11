Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) připustil svou kandidaturu na prezidenta. V odpovědi na dotaz na svém facebooku ji ale podmínil sesbíráním dostatečného množství podpisů občanů. Zároveň zopakoval, že to teď pro něj není téma. Minulý týden Babiš v rozhovoru pro Blesk Babiš uvedl, že by si jeho kandidaturu na Hrad přál prezident Miloš Zeman.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK

Premiér uvedl, že na prezidentské volby se ho všichni ptají. "Tak mě snad napadlo, že kdyby lidi začali sbírat ty petiční archy a posbírali by dost podpisů. Ale nechci předjímat, teď to fakt není téma," řekl v odpovědi Babiš. Uvedl, že se soustředí na boj s covidem a také na chystaný přechod hnutí ANO do opozice.