„Západní část republiky je na to nyní nejhůře a její nemocnice jsou nejvíce zatíženy,“ upřesnil. „V těchto oblastech je výskyt britské mutace pravděpodobně vyšší,“ doplnil s tím, že stále trvá vysoká zátěž nemocnic. „Trvá nedostatek personálu. V některých regionech je kapacita nemocnic prakticky vyčerpána," řekl Blatný.

Systém jako celek se podle něj blíží limitům. Během dvou nebo tří týdnů může být situace v celé zemi stejně vážná jako v uzavřených okresech. „Je na to potřeba reagovat. V budoucnu bude potřeba omezit mobilitu obyvatelstva v některých dalších nejvíce zasažených regionech," dodal s tím, že jedná i o pracovní povinnosti mediků a zdravotních pracovníků ambulantního segmentu.

Česko bude uvažovat o aktivaci pomoci ze zahraničí. „Jde spíš o symbolickou pomoc, protože my v Česku potřebujeme tisíce lůžek, nikoliv desítky či stovky, ale pokud bychom se dostali do situace, že by nám ty desítky pomohly, pak samozřejmě pomoc využijeme," dodal Blatný.

Nachystaný systém

Česko má také prý nachystaný systém pro případ, že by kapacity nestačily. „Každá vyspělá země má nachystaný systém při přetížení péče. Pokud bude nedostatek nějakého typu péče, rozhodnutí se musí udělat na základě zákona a pravidel medicíny a lékařské etiky. Nevím o tom, že by to probíhalo,“ uvedl náměstek Vladimír Černý.

Stalo by se tak, pokud by zbytková péče dosahovala v celé zemi 10 procent, to zatím podle něj nenastalo.

Ministr opět apeloval na občany České republiky, aby dodržovali opatření. „To, co se děje, je dáno tím, že plošná opatření nefungují, když nejsou dodržována na individuální úrovni. Řešením je namísto zpřísnění uvědomělý přístup každého z nás," řekl Blatný.

Dodržování 3R

I když dojde k otevření obchodů, tak jen za určitých podmínek a bude na každém, aby se zabránilo šíření onemocnění. „Nesmí to být pojato jako rozvolňování. Na to není čas. Je to o tom, abychom každý udělal všechno pro to, aby se náš život vrátil do normálu," řekl Blatný s tím, že cesta zákazů a restrikcí není všemohoucí. Odpovědnost by se měla přesunout na každého jednotlivého člověka.

„Pokud lidé budou stále dodržovat přísná opatření, i když se otevřou obchody, tak to by mohla být ta cesta. Pokud však lidé začnou mít pocit, že je epidemie pod kontrolou a přestanou opatření dodržovat, tak by to bylo špatné," dodal.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová znovu zopakovala, že je důležité, aby každý dodržoval opatření a řídil se pravidel 3R – ruce, roušky, rozestupy. „Nyní, pokud se v Česku vyskytuje nakažlivější britská mutace, je apel a upozornění na každého z nás, abychom na tyto návyky pečlivě mysleli a zlepšili se,“ řekla.

Blatný zmínil i očkování pedagogů. K tomu by se mohla využívat vakcína od firmy AstraZeneca. Ministr nevidí důvod ke zpochybňování této vakcíny v médiích, hájil ji jako schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky.

„Fungují spolehlivě a byly registrovány bez omezení věkem. Že k tomu některé země přistupují jinak, je dáno jejich vakcinační strategií. Mohla by být použita i pro pedagogy abychom urychlili jejich očkování. V žádném případě to neznamená, že bychom chtěli dávat učitelům něco, co je méně kvalitní,“ řekl ministr.

Testování ve školách

Nevidí rovněž důvod, proč by se vakcína od firmy AstraZeneca nemohla podávat zdravotníkům či starším lidem vzhledem k její registraci. Některé země nepodávají vakcínu lidem straším 65 let.

Hovořil i o testování ve školách. To by mohlo začít od 1. března. Podle ministra zdravotnictví je to reálný termín. „Jde o antigenní testy, které byly identifikovány jako ty, které mohou být použity a může jim být urychleně udělena výjimka pro samotestování. Předpokládá se testování dvakrát týdně, které si může provést žák nebo student sám, jedná se o výtěr z přední části nosu,“ upřesnil Blatný.

Za úterý přibylo v Česku 12 486 potvrzených případů nemoci covid-19. Byl to nejvyšší denní nárůst od 8. ledna. Od začátku epidemie se v Česku prokazatelně nakazilo přes 1,1 milionu lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Počet pacientů s covidem v těžkém stavu se přiblížil maximu ze začátku loňského listopadu. Skóre PES je 72 bodů, reprodukční číslo stouplo na 1,08.