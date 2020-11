Novým ministrem zdravotnictví se dnes stal Jan Blatný, dosavadní náměstek pro dětskou nemocnici Fakultní nemocnice Brno. Ve svém úvodním projevu uvedl, že je třeba změnit strach v respekt a dodržovat vládní opatření. Ta jsou podle ministra dostačující. Blatného do funkce uvedl premiér Andrej Babiš. Ten na tiskové konferenci zdůraznil, že v tuto chvíli je nejdůležitější ochránit ohrožené skupiny obyvatel.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný | Foto: Profimedia

„Pokud byste se mě zeptali, co vidím jako hlavní úkol pro sebe a celý resort v současné době, tak se domnívám, že je to potřeba změny vnímání celé situace a nálady ve společnosti. A k tomu potřebuji vás - média, novináře. Pojďme společně změnit pocit strachu v respekt,“ vyzval na úvod svého projevu Blatný. „V žádném případě neschvaluji to, co se stalo na konci jedné z demonstrací na Staroměstském náměstí, ale i to vnímám jako jakýsi extrémní projev strachu a odmítání,“ dodal.