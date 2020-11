„Prezident republiky Miloš Zeman přijal demisi ministra zdravotnictví Romana Prymuly,“ informoval na twitteru prezidentův mluvčí Jan Ovčáček. Krátce nato pak doplnil, že novým ministrem Zeman jmenoval právě Blatného.

Prezident také ocenil, že Blatný jmenoval svého předchůdce ve funkci svým spolupracovníkem v boji proti koronavirové nákaze. „Politika je nesmírně krutá záležitost a politik, kterým je ministr, je vystaven útokům, které si vědec ani nedokáže představit. Obdivuji vaši odvahu a oceňuji ji. Vážím se též toho, že jste se rozhodl pana profesora Prymulu jmenovat svým spolupracovníkem v boji proti epidemii, protože zde nerozhodují tituly ani funkce, ale upřímná snaha tuto epidemii potlačit,“ prohlásil prezident.

Na závěr svého krátkého proslovu si pak hlava státu neodpustila radu pro nového ministra: „Nechoďte na Vyšehrad, je tam nebezpečno,“ řekl Blatnému Zeman.

Prymula byl ministrem 38 dní, post musel opustit poté, co byly v pátek zveřejněné jeho fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci a usedá do auta bez roušky. Prymula to považuje jen za politickou chybu, opatření pro boj s epidemií podle svých slov neporušil.

Dětský hematolog Blatný se už v pátek setkal na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ten poté jeho životopis odvezl do Lán prezidentovi Zemanovi. Kandidáta na ministra prezident přijal v úterý, před novináře ale Blatný po schůzce nevystoupil. Dětský hematolog Blatný působí jako náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno, kde se specializuje na léčbu dětí s poruchami srážlivosti krve.

Opozice doufá v lepší komunikaci

Opoziční politici přejí novému ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) úspěch ve funkci, do níž ho dnes jmenoval prezident Miloš Zeman. Podle nich je to v době epidemie koronaviru v zájmu všech občanů Česka. Předseda STAN Vít Rakušan doufá, že s novým ministrem se zlepší i vládní komunikace ohledně epidemie.

„Přeji Janu Blatnému, aby zvládl ministerskou funkci mnohem lépe než jeho předchůdci. Je to nyní v zájmu všech občanů České republiky,“ uvedl na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

„Nepochybuji o tom, že je Jan Blatný úspěšný lékař. Nejzásadnější úkol, který ale musí zvládnout, je získat takovou autoritu u premiéra (Andreje Babiše, ANO), že bude schopen prosadit odborný přístup při řešení epidemie. A hned vzápětí i důvěru veřejnosti. Přeji mu (i nám všem), ať se mu to podaří,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Novým ministrem se stal Jan Blatný. Dlouhodobě jsme vládu žádali, aby lépe komunikovala. Nový ministr se zatím zapsal tím, že s médii vůbec nekomunikoval. Chci věřit, že se to uvedením do funkce změní. Přeji mu hodně štěstí,“ napsal na twitteru Rakušan.

Koronavirová krize

Během podzimu, kdy se v Česko postupně dostalo v počtu nakažených covidem-19 mezi nejhorší země světa, dochází už ke druhé výměně na postu ministra zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) rezignoval 21. září. Tehdy řekl, že demisí chce vytvořit prostor pro řešení epidemie, která v posledních dnech nabývá na závažnosti. Počty případů v září strmě rostly a ve dnech před Vojtěchovým odchodem překonaly tři tisíce za den. V současné době se několikrát dostal denní počet nově pozitivních i nad 15 tisíc.

Vojtěchův nástupce Prymula, který byl původně jeho náměstkem a v květnu z ministerstva po sporech odešel na nově vzniklé místo vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, měl jako odborník na epidemiologii pomoci Česku epidemii znovu dostat pod kontrolu. Za jeho šéfování ministerstvu byl znovu vyhlášený nouzový stav, uzavřely se školy i většina obchodů, zakázané jsou kulturní a sportovní akce, omezené svatby a pohřby, nosí se opět roušky i venku a od středy platí i noční zákaz vycházení.