„Občas se mi tam dobývali místní opilci, a na záchod jsem se musela složitě dobývat do sousední jinak zavřené restaurace. Takže mi to bohatě stačilo,“ popisuje Anežka. Letos si dívka našla novou brigádu ve venkovské hospodě na Kokořínsku. V chládku za barovým pultem si za hodinu vydělá o 40 korun více, navíc dostane „od cesty“ chutné jídlo, jímž je restaurace vyhlášená. Podobně jako ona si letos v létě polepší i řada dalších studentů i jiných brigádníků po celém Česku.

Podle průzkumu jedné z největších tuzemských personálních agentur Grafton Recruitment si nyní brigádníci v Česku obvykle vydělají částku mezi 100 až 140 korunami za hodinu. částky se liší podle regionů (viz box). Velká poptávka je po nich ve výrobě – například těžkém a automobilovém průmyslu či ve skladech anebo v zemědělství. Firmy je tam ale nalákají jen na větší peníze, tedy za nejméně 150 korun za hodinu.

Nechtějí se "ušpinit"

Češi se totiž v posledních letech nechtějí prací „ušpinit“ a žádají hlavně o zaměstnání v kancelářích. Vadí jim také vícesměnný provoz. „Pokud se bez nich firmy neobejdou, je třeba nabídnout nadprůměrné mzdové podmínky, které zájemce budou dostatečně motivovat, aby dali přednost právě jejich pozicím,“ potvrzuje ředitel Grafton Recruitment Martin Malo. Jediným regionem, kde je zájem o brigády vyšší než nabídka míst, je Praha. Tam se hodinová odměna dokonce může vyšplhat až ke 200 korunám, ale jen u práce vyžadující znalost dvou cizích jazyků.

Také restaurace kvůli koronaviru přišly o spoustu pracovníků, a hodí se jim každá ruka. „Poptávka po brigádnících převyšuje jejich nabídku, takže bychom ocenili, kdyby si k nám studenti chodili více vydělávat,“ řekl Deníku Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a spolumajitel sítě restaurací Hospodska. „Počátkem 90. let se studenti o brigády rvali, teď naopak prchají za svými zájmy,“ konstatuje Kastner.

Brigádníci v hospodách si za hodinu vydělají obvykle mezi stovkou a 150 korunami, ale opět platí, že situace se liší podle regionu. „Takový bývá standard, ale pokud je někdo v problémech a potřebuje lidi rychle, nabízí i nadstandardní vyšší platbu,“ tvrdí Kastner. Výhodou, kterou práce v gastronomii brigádníkům nabízí, je podle něj velká flexibilita. „Umíme jim nabídnout takové podmínky, aby si rozvrhli čas a chodili pracovat, když se jim to hodí,“ popisuje Kastner.

Volný režim

Podobně volný režim zájemcům o přivýdělek nabízejí také maloobchodní řetězce. Ty jsou brigádníkům otevřené po celý rok. „Ve většině jde o stálé brigádníky, kteří k nám přijdou na doporučení stávajících zaměstnanců,“ řekla Deníku mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Největší zájem o brigády podle ní mají kromě studentů a učňů také maminky na mateřské. I zde se obvykle příjmy brigádníků často liší podle regionu.

Ostatně potvrzuje to nabídka inzerátů personálních agentur. Například za noční doplňování zboží v supermarketu v Hradci Králové si brigádník může vydělat 125 korun, ale brigádník v pokladně v Řevnicích u Prahy si za stejnou dobu může přijít na 161 korun.

Na rozdíl od restaurací si ale supermarkety na nezájem brigádníků nestěžují. „Lidé, kteří by před dvěma lety šli na brigádu do hotelu nebo restaurace, se už jít do tohoto sektoru bojí,“ řekl Deníku prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Nemají totiž podle něj jistotu, že tyto provozy zase brzy nezavřou, jak se v minulých měsících kvůli pandemii opakovaně stalo. „Radši jdou do obchodu nebo přepravních služeb, když vidí, že tenhle byznys poběží vždycky,“ dodal.

Kolik si obvykle vydělají brigádníci v některých regionech

(v korunách za hodinu)



Praha 120 – 200

Brno 120 – 160

Ostrava 95 – 150

Hradec Králové 110 – 135

Olomouc 100 – 130



Zdroj: Grafton Recruitment, červen 2021