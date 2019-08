ANO Ti, kdo nastupují do prvního zaměstnání, většinou nedostanou solidní plat. Nájmy jsou vysoké. Mladí lidé musejí počítat každou korunu. Hledají si práce navíc. Odkládají do budoucna nejen další vzdělání, ale zejména založení rodiny. Stát má zájem na tom, aby se rodilo více dětí a aby měli zaměstnanci co nejvyšší kvalifikaci. Je tedy správné mladé podpořit. Nulová daň je ideálním nástrojem.

NE Nezaměstnanost je tak nízká, že nižší už být nemůže. Mzdy rostou ve všech oborech. Je poptávka po každém, kdo umí pracovat. Firmy nabízejí spoustu výhod včetně dalšího vzdělávání. Bydlení je drahé pro všechny, pro mladé, starší i staré. Zvýhodnění jedné skupiny problém neřeší. Nutné jsou změny zákonů, které nyní dělají z cesty za stavebním povolením nebezpečné dobrodružství.

Zastaví to únik rukou a mozků

ANO Stále víc těch, kdo vystudovali střední nebo vysokou školu, odchází za prací do zahraničí. V Polsku tak od jeho vstupu do Evropské unie odešlo skoro jeden a tři čtvrtě milionu lidí. Pokud budou mladí lidé cítit, že je stát podporuje, nebudou mít důvod odcházet. Nulová daň z příjmu je výrazná pomoc pro všechny.

NE Odcházejí zejména ti, kteří mají ambici vydělávat víc, než je průměr. Pokud stát zvýhodní pouze ty průměrné, nijak nezamezí odchodům těch, kdo chtějí vydělávat mnohem víc. Polský model je tedy pouhé populistické gesto. Pokud by měl řádně fungovat, nulová daň by se musela vztahovat i na lidi, kteří před šestadvacátým rokem vydělávají hodně.

Česko je na tom podobně jako Polsko

ANO Odliv mladých lidí do zahraničí není zatím tak mohutný, ale sílí. Lékařská komora neustále upozorňuje na odchody mladých lékařů, zejména do Německa. Doma jsou přetěžováni a nedostatečně zaplaceni. Jakýkoli profesionál si může vydělat v Německu či Rakousku trojnásobek proti domácímu platu. Nic mu v odchodu ze země nebrání.

NE Z Polska odcházejí málo kvalifikovaní lidé, kteří ve Velké Británii uklízejí nebo pracují jako číšníci a servírky. Nulová daň pro ně může být důvod, proč zůstat doma. Specialisté, především lékaři, kteří mizí z Česka, by museli mít úlevu minimálně do třiceti, spíš do pětatřiceti let, aby to ovlivnilo jejich rozhodování. A proč dávat tuto výhodu tak dlouho i ostatním, kteří nehodlají odjet?

Je to výhodné

ANO Nové státy Evropské unie stále zaostávají za „starými“. Pokud je chtějí dohnat, je nejlepším vkladem investice do mladých lidí. Nulová daň sice zatíží rozpočet několika miliardami korun, jsou to však na rozdíl od mnohých jiných položek účelně vynaložené peníze. Mladí profesionálové, kteří zůstanou doma, přinesou ekonomice mnohem víc, než kolik do nich stát vložil.

NE Pár set korun měsíčně navíc nikoho neovlivní v rozvažování o tom, zda má zůstat, nebo jít. Miliardy nutně potřebují zejména staří a handicapovaní lidé. Peníze chybí i na důležité dopravní stavby. Zvýhodňovat jednu skupinu obyvatel jen kvůli věku není spravedlivé. Pokud si chce stát uchovat mladé profesionály doma, musí jim dát atraktivní příležitosti k růstu.