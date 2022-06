Od 1. července totiž začnou platit zbývající opatření novely energetického zákona. Ta by měla konečně lidi zbavit strachu z podvodníků, kteří je pod záminkou zprostředkování smlouvy na dodávky energií připravují o peníze. Zaměřují se obvykle na ty, kteří se nevyznají v byrokracii, často na seniory.

Novela zčásti začala platit již od ledna. Od Nového roku je tak zprostředkovatel při sjednávání smluv na energie povinen o své činnosti pravdivě informovat spotřebitele, provozovat ji poctivě a zohledňovat práva klientů. Smlouvu jde snáze vypovědět, zmocnění ke zprostředkování navíc zanikne nejpozději do 12 měsíců od jejího uzavření.

Zprostředkovatel musí smlouvu s novým dodavatelem spotřebiteli písemně předat nejpozději do dvou týdnů. Zákazník ji však do 15 dnů od zahájení dodávky může vypovědět. A do 20 dnů před uplynutím sjednané doby smlouvy může také zabránit jejímu automatickému prodloužení.

Hlavní ustanovení nové legislativy ale začne platit až od července. Ke zprostředkovatelské činnosti k energetice bude nově potřeba získat oprávnění od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Zprostředkovatel ho nedostane, pokud neprokáže odpovídající vzdělání, praxi v energetice a spolehlivost. Regulační úřad navíc na svém webu zveřejní seznam oficiálních zprostředkovatelů. Také bude nově namísto České obchodní inspekce řešit spory ohledně smluv o zprostředkování. A v případě nedodržení podmínek bude udělovat i pokuty.

Situace se zlepšila

Ačkoliv nejdůležitější část opatření zákona teprve začne platit, spotřebitelé jsou podle odborníků lépe chráněni již nyní. „Situace se nepochybně zlepšila,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Pochybné praktiky energošmejdů podle něj omezuje již samotná možnost vypovědět okamžitě a bez sankce smlouvy se zprostředkovatelem energií. „Legislativa však situaci nevyřeší, dokud se o této možnosti nedozví zákazník,“ posteskl si Prouza. V tomto směru stále vidí rezervy.

Že lidé již od ledna nejsou proti energošmejdům bezbranní, potvrzuje i spotřebitelská organizace dTest. Pokud s nimi lidé ještě letos podepsali smlouvu, poradí jim s dalším postupem na své bezplatné telefonní lince. „Zavolejte nám také v případě, že se vám energošmejd ozval s tím, že chce uhradit jakousi smluvní pokutu,“ doporučuje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Zpravidla již na to totiž nemají žádný nárok.

Přesto ani se začátkem prázdnin nebudou mít spotřebitelé vyhráno. Zprostředkovatelé si totiž mohou žádost o vydání příslušného oprávnění k ERÚ podat až do konce září. Proto se možná ještě ve třetím čtvrtletí budou lidé s obtěžováním ze strany podvodníků setkávat, varuje dTest.

Zdroj: DeníkZměny k lepšímu pro zákazníky už ale podle Prouzy nastaly. A to nejen díky lepší legislativě, ale hlavně vzhledem k celkové změně přístupu zákazníků k trhu s energiemi. Důvodem byl právě prudký nárůst cen, krach dodavatelů jako Bohemia Energy, i využití dosud nepříliš známého institutu dodavatele poslední instance. „Zákazníci pod vlivem těchto změn mění své postoje a jsou obecně opatrnější,“ vysvětlil Prouza. „A to naštěstí komplikuje situaci energošmejdům obecně,“ dodal.

Jak nenaletět šmejdům



• zprostředkovatel, který zajistí smlouvu na dodání energie, musí být po 1. červenci registrován u ERÚ (seznam bude publikován na internetu)

• smlouvu můžete uzavřít rovnou s dodavatelem, zprostředkovatele tedy vůbec nepotřebujete

• smlouvu se zprostředkovatelem můžete už od 1. ledna vypovědět bez postihu

• po 1. červenci všechny tyto smlouvy (i starší) musí splňovat zákonné podmínky, jinak se automaticky stanou neplatnými

• spory ohledně zprostředkování energií bude řešit ERÚ

• přesný postup, jak ukončit smlouvu, najdete ZDE

• jak se bránit šmejdům prozradí také webová stránka www.smejdumzmar.cz

• poradí vám také bezplatná telefonická poradna dTestu na čísle 299 149 009



