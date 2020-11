V polovině listopadu budou podle Havlíčka k dispozici relevantní čísla, podle kterých bude možné diskutovat nad uvolňováním vládních opatření. "Už dneska pracujeme na různých scénářích. Scénáře předvánočního režimu - volnějšího, méně volnějšího až úplně restriktivního," řekl. V potaz se podle něj bude brát reprodukční faktor, tedy údaj, kolik lidí nakazí jeden nakažený, počet nakažených a obsazenost lůžek v nemocnicích.

Podle poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) by vláda měla předem deklarovat, při jakých číslech bude obchody otevírat. Po jasném plánu opozice i veřejnost podle něj volá od března. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že o uvolňování kabinet už diskutoval. Pokud to situace umožní, souhlasí s uvolněním restrikcí, ale nesmí se to přehnat, uvedl.

V České republice platí od 22. října zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Obchody, které mají z vládního opatření výjimku, jako jsou potraviny, drogerie nebo optiky, mohou od středy fungovat maximálně do 19:59. V květinářství mohou v jeden čas nakupovat nanejvýš dva zákazníci. Povoleny nejsou trhy kromě prodeje potravin na farmářských trzích.

Přísnější opatření se nechystají

Ministr vnitra Jan Hamáček a ministr průmyslu Karel Havlíček dnes také uvedli, že vláda nyní nepřipravuje nová restriktivní opatření. Na uvolňování restrikcí je ale podle nich ještě brzy. Podle Hamáčka ministerstvo zdravotnictví během dnů připraví tabulku s podmínkami, na jejichž základě bude možné zahájit uvolňování. Ohledně možného návratu žáků do škol Hamáček uvedl, že by měl nastat v situaci, kdy bude denně přibývat 2500 až 3000 nakažených. V sobotu přibylo 11 428 nakažených, v pátek 13 606.

Hamáček a Havlíček se shodli, že poslední čísla o počtu nakažených ukazují na možné zpomalování šíření epidemie. Podle Havlíčka se zdá, že začaly zabírat restrikce přijaté před deseti dny, ty ze současného týdne by se měly projevit později. Oba ministři ale chtějí s optimistickým hodnocením počkat až na vývoj situace v nadcházejícím týdnu.

Hamáček řekl, že možné uvolňování opatření bude záležet na dalším vývoji počtu nakažených či hospitalizovaných. Ministerstvo zdravotnictví podle něj připraví tabulku s ukazateli, jaké restrikce budou platit za jakých podmínek šíření epidemie. Pro uvolňování restrikcí bude podle Hamáčka nutné zohlednit reprodukční číslo, tedy rychlost šíření epidemie, a také denní počty nově nakažených.

Ohledně opětovného návratu do škol nechtěl Hamáček mluvit o tom, zda se podaří do konce roku. Uvedl pouze, že by se žáci měli začít vracet v situaci, kdy bude denně přibývat mezi 2500 a 3000 nakažených. Do té doby by podle něj byl návrat žáků příliš riskantní. Vzhledem k vývoji epidemie ale Hamáček neočekává, že by počty denní nakažených začaly rychle klesat.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pátek řekl, že prioritou je návrat k prezenční výuce žáků 1. a 2. tříd základních škol. Následovat budou speciální školy a závěrečné ročníky základních a středních škol, v dalších krocích potom ostatní žáci a studenti. V současnosti fungují pouze mateřské školy a takzvané krizové školy určené pro děti zdravotníků, pracovníků sociální péče, hasičů či policistů.

Prodloužení nouzového stavu

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) čeká, že vláda Sněmovnu znovu požádá o prodloužení nouzového stavu. Je třeba přiznat, že může trvat až do Vánoc, řekl dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Epidemická situace bude podle něj vyžadovat i po 20. listopadu platnost restrikcí vyhlášených na základě nouzového stavu, mezi které patří například uzavření části obchodů nebo omezení provozu škol. Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že podle expertů nebude prodloužení nouzového stavu do 20. listopadů, které v pátek schválila Sněmovna, stačit. Opozice vládu kritizuje, že chybí scénáře pro postup podle vývoje epidemie.

Hamáček uvedl, že je třeba očekávat nařízení pracovní povinnosti pro studenty zdravotnických škol nebo nějakou formu omezení provozu obchodů, které lze nařídit pouze v nouzovém stavu, i v delším časovém horizontu. Nelze podle něj očekávat, že se epidemická situace vrátí k normálu za několik dnů nebo týdnů. Za normál považuje stovky nebo nízké tisíce nakažených denně.

Nouzový stav v Česku platí od 5. října. Vláda žádala o jeho prodloužení do 3. prosince, Sněmovna ale v pátek schválila kratší období. "Z mého pohledu to neznamená nic jiného, než že se tam vláda vrátí s další žádostí," řekl Hamáček. Podle něj je možné, že žádosti o prodloužení nouzového stavu budou i opakované.

"Sněmovna nám prodloužila nouzový stav do 20. listopadu, z vyjádření expertů jsem pochopil, že to asi nebude stačit," řekl Babiš. "Nechal bych to na nového ministra zdravotnictví (Jana Blatného, za ANO), který to má na starosti a určitě přijde na vládu s nějakým návrhem," uvedl.

Hamáček nevyloučil ani trvání nouzového stavu až do Vánoc. "Byl bych velmi rád, kdyby už na Vánoce došlo k nějakému uvolnění, ale toto musí být opatrně plánováno," řekl. Letní velké uvolnění restrikcí podle něj ukázalo, že se poté obtížně brzdí další šíření epidemie. Prioritou vlády podle něj musí být přijetí strategie pro uvolňování opatření.

Havlíček pochybuje o objektivitě závěrů vyšetřovací komise

Vyšetřovací komise na parlamentní bázi, která by zjišťovala, kde udělala Česká republika v přípravách na podzimní vlnu pandemie chybu, nemusí přinést úplně nejobjektivnější závěry. Navíc se netěší velké důvěře veřejnosti, řekl dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové na Primě ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Naopak podle Miroslava Kalouska (TOP 09) by její šetření mělo smysl, uvedl v diskusním pořadu.

Havlíček uvedl, že si stojí za dosavadními rozhodnutími vlády v boji proti šíření koronaviru a nese za ně tak jako další členové kabinetu plnou odpovědnost. Připustil, že některá opatření mohla být schválena dřív. Vyšetřovací komise by však podle něj pravděpodobně nepřišla s žádným přelomovým závěrem a nebude brán úplně vážně. "Je to politická instituce, je to o soupeření, nejsem přesvědčen, že jakékoliv závěry jsou vždycky ty nejobjektivnější," řekl. Zúčtování je podle Havlíčka třeba udělat, ale až za několik měsíců, až budou k dispozici přesná čísla.

Podle Kalouska by vyšetřovací komise nemusela za každou cenu hledat viníka současné situace. Mohla by ale předložit výsledky, ze kterých by se dalo pro další podobné situace poučit. Nynější pandemie nemusí být podle Kalouska poslední.

Vytvoření sněmovní vyšetřovací komise po odeznění druhé vlny by uvítal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Řekl to v sobotu v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Podotkl, že premiér Andrej Babiš (ANO) do určité doby do rozhodování o ochranných opatřeních proti šíření koronaviru razantně vstupoval. Možnost vytvoření sněmovní komise podpořila i předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.