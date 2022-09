Prvňáčků výrazně přibylo: Data ukazují, jak jsou na tom jednotlivé okresy

2. Je vhodné být přísní?

Podle odborníků se vyplatí v některých ročnících přitáhnout pomyslnou uzdu a být přísnější. V první třídě je na to ale brzo. „Než se orientovat na výkon je důležité v dětech probudit vnitřní motivaci k učení. To pomáhá vybudovat pozitivní vztah k celému vzdělávání a já jsem přesvědčená, že nese mnohem větší ovoce,“ domnívá se Masopustová. K opisování písanek a učení písmen má jednoduchou radu. „Neříkejte dítěti, že škrábe a má to ošklivé. Nechte ho pracovat, pochvalte za soustředěnou práci a nechte ho, aby samo zhodnotilo, které písmenko se mu líbí nejvíc. To ať si podtrhne a zkusí si tak napsat další celý řádek,“ popisuje pozitivní motivaci.

3. Na co by se měl rodič připravit?

Mezi nejčastější problémy, které rodiče s dětmi při domácí přípravě řeší, patří podle Institutu praktické pedagogiky zejména jejich hravost. A to až v 33 procentech. Ve 27 procentech rodiče řeší nudné nebo náročné domácí úkoly, ve 14 procentech stres. Mezi další zádrhely v domácí přípravě patří nechuť ke škole a školní docházce a také nepozornost.

4. Když nebudu přípravu moc řešit, hrozí komplikace?

Jen škola děti všechno nenaučí a znalost základů je nutnost. Navíc spoléhat se na to, že v první třídě učitelé špatné známky nerozdávají, statistiky nijak nepotvrzují. Letos v červnu pětku na vysvědčení podle ministerstva školství dostalo 1197 prvňáků ze základních škol.

5. Kdy už nechat děti připravovat se samotné?

Balit a kontrolovat tašku, počítat pastelky – to není podle odborníků práce pro rodiče. „Čím dřív se začnou spoléhat samy na sebe, tím lépe,“ míní Masopustová.

6. Má cenu se s dětmi učiti ve vyšších třídách?

V dalších ročnících by měli rodiče především nastavit školákovi pevný a pravidelný režim s jasně ohraničenými časovými úseky na zábavu a učení. Ve druhé třídě se podle studijních center Basic doporučuje při přípravě přítomnost rodiče, v těch vyšších by už ale příprava i odpovědnost za studijní výsledky měly být hlavně na dětech.

7. Kolik času příprava do školy dítěti zabere?

Neexistuje univerzální odpověď. Podle některých odborníků ale domácí příprava českých dětí od 4. do 8. třídy není v porovnání s jinými zeměmi světa výrazně náročnější. Časová zátěž nad vypracováním domácího úkolu je podle nich kolem třinácti minut. „Méně času nad domácími úkoly než v Česku tráví pouze žáci ve Skotsku, Anglii, Austrálii, USA a Nizozemsku,“ uvádějí autoři analýzy o náročnosti studia v Česku Václav Korbel a Daniel Münich.