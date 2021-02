ŽIVĚ s Janem Konvalinkou: Podívejte se na debatu Jak se lže o covid-19?

Pandemie nemoci covid-19 je závažný celosvětový problém, týká se každého jednoho z nás, je to téma číslo jedna pro všechna média i veřejné diskuse. Vyznat se v záplavě informací a poznat, co je pravda a co lež, je velmi obtížné. A to v situaci, kdy správné informace - a na nich založená naše rozhodnutí - jsou klíčové pro to, abychom se smrtícím virem dokázali bojovat.

Odběr vzorku pro test na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech