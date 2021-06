Dávku očkování proti nemoci covid-19 dostalo ve středu 97 233 lidí, zhruba o desetinu víc než o týden dřív. Vyšší byl počet aplikovaných vakcín v jednom dni jen minulý čtvrtek, kdy přesáhl 98 600. Zdravotníci dosud rozdali téměř 4,925 milionu dávek, pro dokončené očkování jsou u většiny vakcín potřebné dvě.

Takzvané incidenční číslo, které udává počet případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní, nepřetržitě klesá od 12. dubna, kdy bylo na 278. Údaj nyní vláda zohledňuje při určování protiepidemických opatření a jejich rozvolňování. Z regionů je na tom nejlépe Karlovarský kraj s incidenčním číslem na hodnotě čtyři, nejvíce zasažený je nadále Zlínský kraj s hodnotou 61.

Reprodukční číslo, které představuje průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se už týden drží na hodnotě 0,7. Pokud je nižší než jedna, šíření nákazy zpomaluje. Nad jedničkou bylo naposledy v polovině dubna.

Od začátku šíření epidemie koronaviru v Česku loni v březnu se nákaza prokázala u zhruba 1,66 milionu lidí. S covidem-19 dosud zemřelo 30.059 nakažených. Počet úmrtí zůstává v posledních třech dnech nižší než deset denně.

Dál ubývá také lidí, kteří jsou s koronavirem v nemocnici. Ke středě jich bylo 728, ve vážném stavu bylo 124 z nich. Covidovými pacienty jsou tak nemocnice nyní zatížené nejméně od druhé poloviny loňského září.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl do funkce staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Do úřadu, který vedl do loňského září, Vojtěch nastoupil po čtvrté výměně na tomto postu během epidemie koronaviru. Vojtěch bude muset podle premiéra v nejbližší době dořešit legislativní zavedení evropského covid pasu a strategii přeočkování proti covidu-19.