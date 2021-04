"Pokračuje pozitivní trend. Snižují se počty nakažených, nových pacientů v nemocnicích. Stále jsou ale patrné mezikrajové rozdíly," shrnul situaci ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) s tím, že reprodukční číslo zůstává na 1,8.

Podle nového šéfa českého zdravotnictví Česká republika zřejmě během pátku překročí dva miliony vyočkovaných látek. "Do konce června bychom mohli mít naočkováno 58 procent populace,“ zdůraznil Arenberger. Rychlost očkování však zavísí na dodávkách vakcín. Cílem je očkovat 140 tisíc lidí denně.

V příštím týdnu se otevřou registrace k očkování i pro další skupiny. Od pondělí se budou moci hlásit lidé s mentálním onemocněním, zrakovým postižením, nebo oslabeným imunitním systémem. "Ve středu otevíráme skupinu 65+," doplnil Arenberger.

Podle ministra zdravotnictví se pondělní otevírání škol nebude týkat Děčínska, a to zejména kvůli výskytům jihoafrické mutace koronaviru. „Jsou zřejmě dovezeny ze zahraničí, budeme je dále trasovat. Podle mé informace oba případy souvisí,“ oznámil Arenberger.

Odklad rozvolnění se naopak nebude týkat Zlínského kraje. „V tomto případě se bude postupovat podobně jako v ostatních oblastech České republiky," zdůraznil.

„V podstatě jakékoliv rozvolňování je rizikové pro růst reprodukčního čísla,“ doplnil později Arenberger. Podle něj je však to pondělní již rozjeté a nebylo by vhodné jej zbrzdit. Ministr také apeloval na veřejnost, aby dodržovala opatření a i nadále omezovala kontakty na minimum: "To, že přestal platit nouzový stav, neznamená, že zmizel i ten virus."

Pravidla pro sportování

Arenberger rovněž představil pravidla pro sportovní činnosti od 12. dubna. Venku mohou podle něj sportovat skupiny až dvaceti lidí, a to bez využití sprch a šaten. Ve vnitřích prostorách ale mohou sportovat pouze sportovci, kteří jsou za tuto činnost placeni. "Amatérští sportovci tedy nemohou využívat vnitřní sportoviště," konstatoval.

Další omezení amatérského sportu - kupříkladu povinnými rouškami nebo negativními testy - nejsou podle Arenbergera nutná. Bez roušek se ovšem skupina deseti lidí může sejít jenom při sportování. „Pokud máte party a sejde se 10 lidí, tak musíte mít roušky,“ nechal se slyšet ministr zdravotnictví.

"Oddálení sportovní činnosti uvnitř nám nabídne možnost posoudit tu epidemiologickou situaci," vysvětlil následně Arenberger.

Podle původních předpokladů mělo ministerstvo v pátek představit novou protiepidemickou tabulku systému PES, ta však nakonec vůbec nebude. "Na PSA zapomeňte, pokud to není váš pes na dvorku. Půjdeme jiným směrem," uvedl ministr s tím, že přijde nový systém, který ponese nové jméno. Do čtrnácti dnů chce Arenberger představit "přeskupení skupin".

Ministerstvo rovněž plánuje vytvořit odbornou skupinu, která se bude pandemii věnovat i v dlouhodobém měřítku a na mezinárodním poli.

Testy na covid do škol od státu už striktně nemusí být pouze z přední části nosu



Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo v nové specifikaci způsoby antigenního testování na covid do škol, které v soutěži postupně vybírá Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Dosud muselo jít o testy z přední části nosu. V zadání, které podepsal nový ministr Petr Arenberger (za ANO), je pouze požadováno, aby byly neinvazivní, tj. s jiným odběrem než z nosohltanu.



Podle aktuální specifikace jde opět o odběr z přední části nosu, ale také z dutiny ústní, ze zadní části dutiny ústní, ze stolice či ze sputa, tj. hlenu. ČTK má materiál k dispozici. Arenberger změnu na dnešní tiskové konferenci potvrdil, ministerstvo podle něj dnes posílá správě ještě další upřesnění.



"My jsme včera (ve čtvrtek) Správě státních hmotných rezerv adresovali dopis, jenž se týká parametrů toho, jak mají vypadat neinvazivní testy, které by mělo co nejdříve nakupovat toto těleso - tedy Správa státních hmotných rezerv. Následuje ještě dneska další dopis, který upřesňuje, co se má dělat v rámci nákupů těchto prostředků pro dětské kolektivy ve školách," řekl dnes ministr.



Podle něj se trošku vtipně spekulovalo o tom, jestli tedy budou děti ve školkách mít testy třeba ze stolice. "Tak to určitě ne. I když možná v některých případech by to bylo jednodušší, než je výtěr z krku, ale to nespekulujme. Máme upřesňující parametr přímo pro SSHR, která na základě toho už opravdu vypíše výběrové řízení přímo pro ty děti tak, aby to pro ně bylo co nejjednodušší, co se týče antigenních testů," dodal Arenberger.