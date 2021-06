Návod, jak jít do restaurace či baru: jaké potvrzení je třeba, co je zakázané

Postupné zlepšování epidemiologické situace, ale zejména rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z počátku týdne. To jsou hlavní důvody, proč ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) již tři dny po svém návratu do funkce ohlásil další rozvolnění protiepidemických pravidel. Platit začne od půlnoci na pondělí. Co všechno je nutné v restauracích, barech či klubech dodržet?

V restaurací, barech i klubech je nutné dodržovat vládní nařízení. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň