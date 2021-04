Navíc o uplynulém víkendu nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) oznámil, že se dnes od rána budou smět venku setkávat pouze dva lidé, místo v pátek oznámených dvaceti. Aby jeho nové opatření mohlo platit, musí jej dnes schválit vláda. Chaos kolem opatření kritizuje opozice. Deník proto přináší přehled nejdůležitějších změn.

Školy

- některé děti, které nebudou mít příznaky koronaviru, se budou smět vrátit do škol

- opět tak bude možné chodit do mateřských škol a na první stupeň škol základních

- školní výuka bude umožněna i žákům navštěvujícím jednoleté a dvouleté praktické školy

- k běžné výuce se mohou vrátit žáci malotřídek, jichž do jedné školy na prvním stupni chodí nanejvýš 75. Navštěvuje-li jich školní budovu více nebo nemají-li školy pro tyto žáky samostatnou budovu včetně školní jídelny, budou se jejich třídy muset po týdnech ve škole střídat

- děti budou muset dvakrát týdně absolvovat antigenní testy, stejně jako jejich učitelé. Zaměstnancům škol, kteří s dětmi nepřicházejí do styku, bude stačit jeden test za týden

- antigenní testy se ve školách budou dělat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Zatímco v pondělí by při pozitivním výsledku musel jít žák sám na ověření účinnějším PCR testem, ve čtvrtek by tak musela učinit celá třída

- protože se nepříjemného odběru vzorku z nosu mnoho dětí bálo, je nově povoleno vzorek odebrat také například z ústní dutiny či z hlenu

- pokud rodiče dětem testování nepovolí, budou muset zůstat doma a bude se na ně pohlížet jako na nemocné

- bez testů se neobejdou ani děti, které půjdou na přijímací či talentové zkoušky

- žáci druhého stupně, kteří mají potíže s učivem, a také žáci 9. tříd, jimž nejdou předměty potřebné pro přijímací zkoušky, se nově mohou účastnit skupinových konzultací

- na individuální hodiny se budou smět vrátit žáci základních uměleckých škol i některých škol jazykových

- tam, kde je to součástí osnov, bude obnoven praktický výcvik v řízení motorových vozidel

- výjimka z otevření škol čeká žáky na Děčínsku. Kvůli výskytu brazilské mutace koronaviru v tomto okrese budou tamější školy otevřeny až o týden později

Omezení pohybu

- ode dneška končí zákaz vycházení mezi 21. hodinou večerní a 5. hodinou ranní

- lidé rovněž již mohou volně opouštět území okresu, v němž bydlí

Zákaz pití alkoholu na veřejnosti

- podle vládního Covid Portálu skončila platnost tohoto nařízení úderem poslední minuty včerejšího dne

Svatby a pohřby

- smí se jich účastnit nanejvýš 15 lidí, stejně jako dosud v 5. stupni někdejšího systému PES. Pokud se svatba bude konat venku, smí se jí zúčastnit 20 lidí.

Obchod a služby

- nově mohou otevřít některé vybrané obchody: prodejny s dětským oblečením a obuví, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví a také provozovny prodávající pietní zboží.

Mohou se rovněž otevřít prodejny s náhradními díly pro auta

- prodávat se smí až do 22. hodin. Do této doby také mohou hotely obsluhovat ubytované hosty. Restaurace smějí mít rovněž do desáté hodiny večerní otevřená svá výdejní okénka

- jen zčásti bude povolen prodej na stáncích na farmářských trzích. Prodávat na nich bude možné jen ovoce a zeleninu, květiny, osiva, semena a také některé potraviny. Na seznamu těch povolených jsou uvedeny mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, živé ryby, vejce, pekařské a cukrářské výrobky a dále již jen med a potraviny, které jsou z něj vyrobené

Zoologické a botanické zahrady

- budou moci návštěvníkům otevřít své venkovní prostory, a to pouze do jedné pětiny své kapacity

Setkávání lidí

- nově ministři povolili spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy

- jak to s nimi bude přesně, ale není jasné. Podle původního plánu odvolaného ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by se jich venku mělo smět účastnit nanejvýš 20 osob, ve vnitřních prostorách pouze deset. Na maximálně sto osob by mělo být omezeno i právo shromažďovací

- nový ministr Petr Arenberger (za ANO) ale v sobotu rozhodl, že by se venku nadále měli setkávat pouze dva lidé. Toto opatření ale bude platit, pouze pokud jej na své dnešní schůzi schválí vláda

Sport

- podle nového nařízení ministra zdravotnictví Arenbergera sportovat nelze, protože se venku smějí potkávat nanejvýš dva lidé. Jen pokud by jeho opatření dnes vláda neschválila, mohli by venku společně sportovat skupiny o nanejvýš 20 lidech, nesměly by však využívat vnitřní sprchy a šatny

- ve vnitřních prostorách sportovišť smějí sportovat nebo trénovat výhradně profesionálové, a to v počtu do deseti osob. Amatérským sportovcům ovšem tato sportoviště zůstávají nadále zcela zapovězena.

Nemocnice

- nově mohou přijímat pacienty na plánované zákroky. Musí ale mít nadále možnost operativně uvolnit lůžka pro lidi nakažené koronavirem

Věznice

- také zde skončil dosavadní zákaz návštěv. Vězně nově mohou navštívit až dva lidé

Autoškoly

- ode dneška je rovněž možné skládat závěrečné zkoušky v autoškole. V učebně smí být nanejvýš deset lidí, všichni musí mít nasazený respirátor, stejně jako všichni účastníci zkoušky přímo ve vozidle.

Mohu si jít zahrát ven fotbal?

Zřejmě to možné nebude, i když s tím původní plán vlády počítal. Na venkovním hřišti se podle informací z pátku hrát mělo, dokonce bez roušky, byť v omezeném počtu 20 lidí. „Dvacet lidí si může zahrát fotbal, i když budou trošku ošizení o brankáře,“ řekl tehdy zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Ministr ale v sobotu otočil a zakázal také venku setkávání více než dvou lidí. Zahrát fotbal si tedy mohou nanejvýš jen ti dva zmínění brankáři.



Mohou děti přijít do školy s vlastním testem?

Ano, ale jen takovým, který je na seznamu testů schválených ministerstvem zdravotnictví, jenž je zveřejněn na webu ministerstva. „Pokud je na seznamu těch, kterým ministerstvo zdravotnictví vydalo výjimku, může být ze strany školy akceptován,“ potvrdila na dotaz Deníku mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.



Budou moci jezdit do škol maturanti, kterým zbývá do obávané zkoušky jen pár dní?

Úřady sice o skupinových konzultacích pro maturanty uvažovaly, nicméně je zatím nepovolily. Podobně oddálily také praktickou výuku na středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol.



Smí se cestovat do zahraničí?

'Ministerstvo zdravotnictví stále doporučuje, aby lidé jakékoli cesty do zahraničí odložili, pokud to není nezbytně nutné. Při návratu z většiny evropských zemí (včetně Německa a Polska) je nutné podstoupit první test na koronavirus ještě před vstupem na území Česka, druhý po pěti dnech od návratu. Do pěti dní po návratu zpět musí podstoupit test také lidé přijíždějící z většiny ostatních evropských zemí, do té doby musí být v izolaci.