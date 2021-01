1. Termín zpřísnění

Česko přechází do pátého stupně Protiepidemického systému (PES) od neděle 27. prosince. To znamená, že od té doby dochází i k většině zpřísnění s výjimkou škol, které mají nyní prázdniny, a opatření tam začnou platit až po nich. Předběžně by měly zůstat v platnosti do neděle 10. ledna, pak se uvidí, jak dál. Důvodem je nárůst počtu nakažených a snaha zabránit zahlcení nemocnic a úmrtím.

2. Noční zákaz vycházení

Zákaz vycházení je mezi 21:00 a 5:00 s výjimkou závažných důvodů jako například cesta do a ze zaměstnání, návštěva lékaře nebo venčení psů v blízkosti domova.

3. Počet účastníků na akcích

Hromadných akcí ve venkovních a vnitřních prostorách, a to i soukromých, se mohou účastnit pouze dvě osoby.

4. Obchody a lékárny

Od neděle 27. prosince musejí obchody prodávat pouze základní zboží. Tam se řadí potraviny, drogistické zboží, pohonné hmoty a potřeby pro provoz aut, léky či krmivo pro zvířata, brýle, kontaktní čočky, noviny, květiny, galanterie, domácí potřeby, pietní zboží, zbraně a střelivo.

5. Výjimky v prodeji

Na zboží typu obuvi či oblečení výjimky v kamenných obchodech nejsou. Nemohou se prodávat ani v supermarketech, jako tomu bylo dříve. Lze si je ale objednat přes internet a nechat zaslat kurýrem či poštou nebo vyzvednout ve výdejních okénkách (místech) e-shopů. Bude zakázán i prodej nepotravinářského zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.

6. Nákupy v neděli

Na rozdíl od posledního pobytu v nejvyšším stupni systému PES, který byl v říjnu a listopadu, je tentokrát nedělní prodej umožněn.

7. Restaurace

Restaurace a kavárny mohou i nadále provozovat výdejní okna. Ale pouze v době, kdy není zákaz nočního vycházení. I nadále je zakázán prodej a posezení uvnitř.

8. Služby

Služby typu kadeřníka by podle seznamu opatření uvedených v tabulce PES zakázány. Otevřeny jsou zámečnictví, myčky, opravy vozidel.

9. Školy

Děti a studenti budou muset od pondělí 4. ledna, tedy po prázdninách, opět přejít na distanční výuku. Výjimkou jsou první a druhé třídy základních škol, mateřské školy a takzvané speciální školy, které jsou určeny například pro neslyšící nebo nevidomé.

10. Lyžařské vleky a sport

Provoz lyžařských vleků bude v neděli zastaven. Zavřeny by měly mít i bazény a wellness centra s výjimkou zdravotních služeb. Sportovat lze ale individuálně venku, a to v maximálním počtu dvou osob.

11. Svatby a pohřby

Tyto akce jsou možné podle tabulky PES v počtu patnácti osob.

13. Úřady

Úřední hodiny jsou omezeny pouze na nezbytnou agendu.

14. Bohoslužby

Pro církevní a náboženská shromáždění bude od neděle snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně deset procent míst k sezení, nově byl ale povolen hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.