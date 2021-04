Už v pátek večer uvedl, že se mu mírnější opatření nelíbí. Vzniklo v první polovině tohoto týdne, kdy neměl možnost ho ovlivnit, protože ještě nebyl ministrem.

Arenberger na twitteru uvedl, že se ke změně opatření rozhodl na základě stanoviska Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). "Ta na základě křehké epidemiologické situace včetně aktuálně prvního výskytu brazilské mutace P2 SARS-COV 2 na území ČR nepodporuje z medicínského hlediska původně deklarované omezení shromažďování osob na deset uvnitř a 20 venku, jak bylo uvedeno mým předchůdcem," napsal.

Podle pandemického zákona nelze omezovat lidi v tom, jestli jich pohromadě bude víc, nebo méně.

"My jsme to konzultovali nejen se skupinou MeSES, ale samozřejmě i s jejich právníky, našimi právníky, a dokonce i externími právníky. Nakonec jsme dospěli k názoru, že je to možno omezit nikoliv podle pandemického zákona, ale podle jiných zákonů, kterými se řídí ministerstvo zdravotnictví," odpověděl dnes Arenberger na dotaz Radiožurnálu, zda není jeho rozhodnutí protiprávní.

Dnes vydané opatření bez přerušení navazuje na opatření k nouzovému stavu. "Musí být ale do 48 hodin od vydání schváleno vládou, jinak jeho účinnost skončí," napsal ministr ČTK. Kabinet se sejde v pondělí odpoledne, Arenberger dnes o svém rozhodnutí informoval premiéra Andreje Babiše (ANO) i další členy vlády.

Skupina vedená epidemiologem a členem Rady vlády pro zdravotní rizika Petrem Smejkalem už v pátek upozornila na to, že umožnění setkávání až deseti lidí uvnitř a 20 venku může být epidemickým rizikem. Omezení shromažďování považuje za jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru.

Ohrožení sportu

Případný zákaz však opět ohrožuje amatérský sport. Pokud to kabinet schválí, znamenalo by to, že by přestalo platit schválené uvolnění na dvacet osob uvnitř a deset venku, které by umožnilo rekreační sportování i organizované tréninky amatérů včetně dětí a mládeže na venkovních sportovištích v maximálně dvacetičlenných skupinách.

Česká unie sportu (ČUS) v reakci na dnešní rozhodnutí vyzývá ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby umožnila alespoň tréninky dětí a mládeže venku v plánovaném režimu do dvaceti osob.

"Vyzýváme ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby alespoň ponechalo tréninky dětí a mládeže na venkovních.sportovištích v režimu do dvaceti osob. Už teď stejně probíhají živelné aktivity na sportovištích nebo se stačí podívat, jak to vypadá v parcích či na hřištích, kde jsou namačkané rodiče s dětmi," uvedl pro ČTK předseda ČUS Miroslav Jansta.

Laboratoře v Česku v pátek odhalily 4791 nových případů koronaviru, nejméně v pracovní den od 7. prosince. V mezitýdenním srovnání bylo pozitivních téměř o tisícovku více, minulý pátek byl ale svátek. Oproti čtvrtku je denní nárůst nových případů nižší asi o 500. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Počet hospitalizovaných s covidem-19 klesl pod 6000, v pátek jich bylo v nemocnicích podle dat ministerstva 5861, asi o 400 méně než předchozí den. Nižší je i počet pacientů ve vážném stavu, v pátek jejich počet klesl na 1287.

V nemocnicích je s covidem nejméně lidí od poloviny února. Statistiky hospitalizovaných na webu ministerstva ale nezahrnují pacienty nevykazující po deseti dnech příznaky covidu-19, takže počty obsazených lůžek v nemocnicích jsou vyšší, ale i ty klesají. Ráno bylo v českých zdravotnických zařízeních volných 27 procent standardních lůžek s kyslíkem. Pro pacienty s covidem-19 bylo určeno 2262 neobsazených postelí.

Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku očkování přes dva miliony dávek vakcíny proti onemocnění covid-19. Alespoň jednu dávku dostalo přes 1,34 milionu lidí, obě potřebné dávky má 692 274 obyvatel Česka, kde žije 10,7 milionu lidí. Od konce prosince, kdy se v zemi začalo očkovat, podali zdravotníci k pátečnímu večeru přesně 2 036 800 dávek. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Zatím nejvíce dávek aplikovali zdravotníci ve čtvrtek, podle aktualizovaných dat jich bylo přes 64 tisíc. Za pátek eviduje ministerstvo 59 463 očkování.

V pondělí se v celém Česku s výjimkou Děčínska vrátí do lavic zhruba polovina žáků prvního stupně základních škol. Začnou mít takzvanou rotační výuku, při které se třídy budou střídat po týdnu ve výuce doma a ve škole. Druhá polovina nastoupí do školy v dalším týdnu. Běžná prezenční výuka se obnoví i ve speciálních školách a v malotřídkách.