"Důležité je pro mě také to, zda mi bude daná věc slušet,“ vysvětluje. Ne vždy tak dá přednost ceně na úkor kvality. Když si není nákupem dané věci jistá, zkouší štěstí jinde.

Za dobrou vychytávku považuje právě nakupování přes internet. ,,Je to pohodlnější, nikdo mě neotravuje a nemusím se prodírat mezi davy lidí, kteří se v dnešní době neumí chovat a jsou bezohlední vůči svému okolí,“ povídá. Internetové obchody navíc podle ní nabízí více zboží než kamenné prodejny a nákup tam vyjde častokrát levněji.

Slevové kupóny považuje za dobrý nápad, pokud jsou dostatečně výhodné. ,,Ocenila bych, kdyby se slevy vztahovaly na sortiment, který mě zajímá, což je právě oblečení,“ zakončuje vysokoškolská studentka.

