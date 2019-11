„Měl by fungovat jako jakýsi ‚věšák' pro věci, které zatím nejsou ukotvené v legislativě,“ konstatovala Dostálová.

Změna nízkého příjmu

Mimo jiné ministerstvo přichází s návrhem na změnu definice nízkého příjmu uvedeného v rámci programu Výstavba, tedy dotací pro obce na stavbu sociálních bytů. Na sociální bydlení by totiž mohl mít v současnosti nárok každý, komu po zaplacení nájmu a energií nezůstane pro život více než 1,6násobek životního minima. To je necelých 5,5 tisíce korun.

Dostálová ovšem chce, aby se to týkalo většího množství lidí. „Rozšíříme cílovou skupinu například o mladé lidi, protože nízké příjmy vztáhneme k průměrné mzdě,“ říká. Při uvažovaném 0,7násobku průměrné mzdy pro jednočlennou domácnost by v současnosti vznikl nárok při příjmu přibližně pod 21 tisíc korun hrubého. Čtyřčlenné domácnosti by pak nárok na byt od obce nebo od státu mohly mít ve výši průměrné mzdy. O násobcích průměrné mzdy podle členů domácnosti se podle ní bude ještě diskutovat.

„Dále obcím umožníme vznik jednotlivých dostupných bytů formou stavebních úprav nebo nástaveb,“ říká Dostálová s tím, že obce mají řadu domů, které chátrají, a budou tak moci být využity.

Mapy nájemného

Na stavbu sociálních bytů poskytne stát obcím stoprocentní dotaci. Jde však maximálně o pětinu bytů v konkrétním domě. Na zbytek bytů si může obec vzít zvýhodněný úvěr z fondu bydlení nebo komerční úvěr. Pro sociální účely budou muset byty udržovat dvacet let.

Ministerstvo také připravilo mapy nájemného, které jsou obvyklé v jednotlivých lokalitách. „Začali jsme je připravovat v rámci patnácti vládních opatření pro boj s chudobou,“ říká Jiří Klíma,ředitel bytové politiky MMR. Podle těchto map by mělo v budoucnu ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovovat výše sociálních dávek na bydlení.

Zaměstnancům ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) se však podklad připravený ministerstvem pro místní rozvoj nepozdává. I když oceňují, že mají alespoň nějaká data. „Pro potřeby MPSV jsou tak tyto hodnotové mapy jen velmi těžko využitelné, jelikož se do uváděných cen promítají zejména lukrativní lokality,“ uvedl Jan Brodský z tiskového oddělení MPSV. „V kontextu dávek na bydlení, kde jsme potřebovali hodnotové mapy využít, jde tedy o porovnávání dvou naprosto odlišných světů,“ dodává.

Zákon o dostupném bydlení bude hotový a předložený vládě koncem příštího roku. MMR má prý připravený i věcný záměr zákona o sociálním bydlení, ale ten se zřejmě během tohoto volebního období neschválí.