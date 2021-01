Vláda prodlouží nouzový stav na středeční schůzi. Na ní by také mohla jednat o případném zpřísnění proticovidových restrikcí, které by plynuly z uvažovaného přesunu země ze čtvrtého do pátého stupně rizika v systému PES.

Pro prodloužení stavu nouze hlasovalo 55 ze 104 přítomných poslanců. Proti hlasovali zákonodárci z řad Pirátů, SPD, TOP 09, STAN a nezařazení. Občanští demokraté a lidovci se hlasování zdrželi.

Za nynější situace by stav nouze končil ve středu 23. prosince. Váže se na něj většina vládních protikoronavirových opatření. "Jsme na jedné lodi, vím to. Je mi z toho smutno a plně si to uvědomuji, ale musíme stále dělat opatření, která bolí. A abychom je mohli dělat, potřebujeme k tomu nouzový stav. Jiná možnost není," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Lze také nasadit například vojáky na pomoc mimo jiné ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

Blatný: Bez nouzového stavu to nejde

Bez nouzového stavu nelze podle Blatného efektivně a rychle přijímat protiepidemická opatření, která povedou k omezení mobility obyvatel a četnosti mezilidských kontaktů. "Omezení mobility a omezení četnosti kontaktů se rovná zpomalení šíření nákazy," podotkl ministr. "Nelze vyloučit potřebu velmi rychlého zásahu i během Vánoc," dodal.

Blatný zdůraznil, že většina okolních států také využívá nějaké podoby nouzového stavu a s ním souvisejících opatření. "Nežádám tedy po vás nic, co by nebylo zvyklé v okolních zemích," řekl ministr poslancům s deklarovanou pokorou. Požádal je, aby rozhodovali zodpovědně.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka stáhl návrh na prodloužení stavu nouze o 16 dnů do 8. ledna. Krok zdůvodnil tím, že vláda nesignalizovala ochotu zvýšit takzvaný kompenzační bonus postiženým podnikatelům z 15 tisíc na 20 tisíc korun měsíčně, což bylo pro lidovce podmínkou. Sněmovna ale podpořila jeden ze sedmi bodů usnesení KDU-ČSL, ODS a TOP 09 s výzvou vládě, aby co nejdříve předložila slibovanou novelu krizové legislativy, která by upravovala pravidla nouzového stavu a krizového řízení.

Babiš na opozici: Jste pokrytci

Zástupci opozice ve zhruba čtyřhodinové debatě opět tvrdě kritizovali kabinet za jeho postup při epidemii. Výtky mířily na protiepidemické restrikce, na náhrady za výpadky příjmů i na přípravy na očkování proti covidu-19. Premiér Andrej Babiš (ANO) nařkl opozici z pokrytectví. "Děláte pravý opak. Ty vaše řečičky, to nikdo nebere vážně," řekl.

"Všechno děláte proti lidem, protože děláte proti vládě," prohlásil. Podle něj pouze vláda dělá něco pro občany, opozice o tom jen mluví.

Opoziční doporučení podle premiéra vláda realizuje v případě, pokud v nich najde něco zajímavého. Opozici jde ale spíše o prezentaci toho, co vláda dělá špatně, řekl. K volání nevládních stran po zveřejnění plánu očkování Babiš uvedl, že vláda dělá maximum, aby očkování realizovala. "Objednali jsme 11 901 700 vakcín pro 6 953 849 českých občanů České republiky. Toto jsou správná čísla," prohlásil premiér. Podle něj bylo objednáno pět typů vakcín.

"Musíme prodloužit nouzový stav, nikdo o tom nepochybuje," uvedl také ministerský předseda. "Je to důležité, pokud nechcete, aby tady byl chaos a aby byly ohroženy životy našich občanů," řekl. Nouzový stav je podle premiéra nutný mimo jiné kvůli tomu, aby armáda pomáhala v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. "Pokud to nechcete pochopit, tak je mi to líto," dodal Babiš na adresu odpůrců prodloužení nouzového stavu.

Prodloužení nouzového stavu kvůli vývoji epidemie koronaviru je podle Babiše nezpochybnitelné a důležité, pokud v Česku nemá nastat chaos a nemají být ohroženy životy občanů.

V podzimní druhé vlně epidemie platí nouzový stav od 5. října. Koncem října Sněmovna souhlasila s prodloužením stavu nouze podle návrhu části opozice o 17 dnů, ve druhé polovině listopadu o 22 dnů a naposledy o 11 dnů, a to podle návrhů KSČM. Vláda chtěla vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Nynější je zatím na 79 dnů, nově potrvá nejméně 109 dnů.