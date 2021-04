„Vláda jednomyslně schválila návrat žáků do škol v rotační výuce. Zároveň se do mateřských škol vrací i předškoláci, tedy poslední ročníky. K návratu k praktické výuce na vysokých školách by mělo dojít 19.4.," řekl na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Na druhém stupni základních škol zůstane výuka na dálku. Ve školách budou povinné roušky, v mateřských školách je děti nebudou muset nosit.

Ve Zlínském kraji půjdou děti do školy nejspíš o týden později, kde je situace horší, doplnil na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný. Více upřesní resorty ve středu.

Návrat dětí do škol a jeho podmínky



1. Fáze (od 12. dubna 2021):



a. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % všech dětí



b. ZŠ - 1. stupeň rotačně, speciální školy/třídy a malé školy prezenčně: v jednom okamžiku cca 320 000 žáků (27 000 ve spec. třídách, 45 000 v malých školách), tj. ca 32 % všech žáků ZŠ



c. SŠ, VOŠ a konzervatoře – praktická výuka, týká se 180 000 žáků ve škole, tj. cca 45 % žáků, ovšem jen u praktických předmětů. Kontakty by tak měly být redukovány na 23 % běžného stavu. (od 19.4.)



d. VŠ – praktická výuka závěrečných ročníků, týká se 40 000 studentů, tj. 13 % běžného stavu na menší část výuky (od 19.4.)



e. Studijní skupiny a individuální konzultace – pro maximálně 6 žáků 2. stupně ZŠ, pokud se jedná o žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky 9. ročníků připravující se na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání

„Víme, že to není ideální, my si to uvědomujeme, ale je to jediný způsob, jak vrátit děti do škol. Způsob týdenních rotací je z těch všech variant nejméně náročný," řekl Plaga.

Existují však i výjimky, například v malotřídkách do 75 lidí rotační provoz nebude. „Prezenční bude rovněž provoz škol speciálních,“ uvedl Plaga. Zdůraznil, že dnes se začaly rozvážet antigenní testy. K testování bude docházet v pondělí a ve čtvrtek. Odběr bude z přední části nosu, podle Plagy tak bude neinvazivní.

Ministři rozhodli i o tom, že vybrané profese, kam patří zdravotnický personál i například pedagogové, budou moci své dítě dávat do těch školských zařízení, kde bude probíhat rotační výuka.

Mateřské školy bez roušek

V mateřských školách také nebude povinnost nosit roušku, ale je tam povinnost pravidelného testování a maximálně patnáctičlenných skupin, popsal režim ministr Plaga. Bude také možná výuka jeden na jednoho v základních uměleckých školách.

Ministerstvo školství má také u Správy státních hmotných rezerv rezervováno 12,6 milionu roušek, k dispozici mají být například v případě, že děti zapomenou ochranu dýchacích cest doma.

Kvůli návratu dětí do škol kabinet podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka uvolní od následujícího pondělí provoz prodejen s dětským oblečením a obuví a papírnictví. Dále budou moci fungovat prodejny pietního zboží, farmářské trhy, čistírny, prádelny, zámečnictví, provozovny oprav zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje, uvedl dále Havlíček.

Nejde o rozvolnění

Ministerstvo zdravotnictví také rozhodlo o odložení očkování druhé dávky o 38 až 42 dní u vakcín od Pfizer a Moderna, řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Prodlužuje se i platnost ochrany dýchacích cest. „Plošná opatření se nemění. Je tam ale dílčí upřesnění nošení, například, že ve školách bude dětem do 15 let stačit chirurgická rouška místo respirátoru," řekl ministr.

Od 7. dubna ministerstvo také zmírnilo zákaz poskytování elektivní péče. „Už to bude na vedení nemocnic a krajských koordinátorech," řekl Blatný. Od 12. dubna budou povoleny návštěvy ve věznicích.

„Není to rozvolnění. Je to snaha splnit slib toho, že se děti vrátí do škol, jakmile to bude možné. Je to i slib toho, co jsme dali na začátku toho nejtvrdšího lockdownu, že poté přijde krok zpátky v opatřeních," řekl Blatný s tím, že s koncem nouzového stavu 11. dubna skončí omezení pohybu mezi okresy a omezení setkávání – bude se moci setkat 10 uvnitř a 20 venku, končí také zákaz nočního vycházení. Obchody a služby budou moci podle ministra Havlíčka nově fungovat do 22:00.

Od pondělí bude také možné provádět závěrečné zkoušky v autoškolách, protože zákaz rovněž padne s koncem nouzového stavu.

O výměně postů se s Babišem nebavili

Ministři Plaga i Blatný se vyjádřili i k možnému odvolání z funkce, o čemž celý den spekulovala některá média. „Ani na radě pro zdravotní rizika, ani na přípravě na vládu, ani na vládě o tomto nebyla žádná řeč," řekl na tiskové konferenci Plaga. „O tomto jsme s panem premiérem nemluvili. On se nás na to neptal, ani nám to neoznamoval," přitakal Blatný.

Plaga dodal, že tyto informace stále bere jako spekulace. „Očekával bych, že pokud by tyto spekulace nebyly spekulacemi, že by nám pan premiér něco takového řekl, když se to začalo objevovat v médiích, jelikož jsme dnes měli hodně příležitostí, ale nic takového se nestalo, proto to beru stále jen jako spekulaci," řekl také Plaga.

Blatný dodal, že se na možné odvolání ani neptal. "Zopakuji, že se snažím dělat svou práci odborně, dokud jsem ve funkci. Může padnout politické rozhodnutí, na které má každý premiér a vláda právo, jiný důvod si nedovedu představit. Beru to jako odbornou misi, kterou plním, dokud ve vládě jsem," uvedl.

Blatný řekl, že chtěl do vlády přinést odborný přístup a mít čisté svědomí. "Může dojít k politickému rozhodnutí, to se může stát kdykoliv. Pro mě to není něco, co by mě odrazovalo od toho, abych každý den ráno vstal a šel do práce a dělal všechno nejlépe tak, jak umím," uvedl.

Otevřít budou moci zoologické a botanické zahrady

Otevřít budou moci i zoologické a botanické zahrady, které jsou z rozhodnutí vlády v rámci protiepidemických opatření uzavřeny od 18. prosince. Na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.

Kvůli epidemii koronaviru zoologické zahrady hlásí velké ztráty. Například propad příjmů Zoo Praha přesahuje 100 milionů korun, uvedl v březnu její ředitel Miroslav Bobek. Zlínská zoologická zahrada v polovině března ohlásila, že má peníze na fungování do konce dubna.

V České republice je podle ministerstva životního prostředí 29 zoologických zahrad s licencí, členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad je 16 z nich. Zároveň v tuzemsku existuje asi 54 botanických zahrad. Většina z nich je sdružena v Unii botanických zahrad.

Služby a restaurace na konci dubna

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už dnes v rozhovoru MF Dnes zmínil, že koncem dubna by mohly znovu začít otevírat provozovny služeb, obchody nebo zahrádky restaurací, které jsou nyní zavřené kvůli protiepidemickým opatřením vlády.

Harmonogram rozvolňování má ale podle něj ještě určit ministerstvo zdravotnictví. Hamáček také potvrdil, že vláda už nebude žádat prodloužení nouzového stavu, na který se váže většina vládních opatření proti šíření nemoci covid-19. Od 12. dubna tak přestane platit omezení cest mezi okresy i zákaz nočního vycházení.

"Věřím, že postupně se budou uvolňovat služby, obchody i sport. Přesný harmonogram by mělo dodat ministerstvo zdravotnictví," řekl deníku Hamáček. "Počítám, že koncem dubna by se za předpokladu, že vše půjde dobře, mohly začít otevírat služby, obchody, předzahrádky. Ale to je můj soukromý odhad," doplnil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve řekl serveru Tn.cz, že už se nebude znovu prodlužovat nouzový stav, který trvá nepřetržitě od loňského 5. října do 11. dubna. Nyní to zopakoval i vicepremiér Hamáček. "Předpokládám, že k 12. dubnu skončí nouzový stav a vláda už nebude žádat o jeho prodloužení. Pak padnou všechna opatření, která nouzový stav vyžaduje. Což je veškeré omezení pohybu – okresní uzávěry a také zákaz nočního vycházení," uvedl.