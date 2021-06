Spolu s otevíráním dalších věkových skupin pro očkování přibývá i těch, kteří dostali první i druhý termín pro vakcinaci. Ale zatímco ten první si většinou mohou zvolit sami, ten druhý je jim pevně dán pět až šest týdnů po první dávce.

Generální zkouška Národního očkovacího centra 9. dubna v Praze. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

A právě v tom spočívá pro mnohé lidi problém. Spadá to totiž do doby začínajících dovolených, kdy mnozí nebudou v místě svého bydliště a museli by do očkovacího místa přijet desítky, mnohdy i stovky kilometrů.