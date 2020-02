Trojí sazba DPH na pivo. Je to mimo hranice zdravého rozumu, zlobí se opozice

Jeden nápoj, tři různé sazby daně z přidané hodnoty (DPH). A tím i různé ceny pro zákazníky. Tak to bude od května vypadat, pokud si člověk dá pivo. V reálu půjde o to, že pokud si zákazník objedná v hospodě pivo k jídlu nebo prostě jen tak pro chuť, bude daněno sníženou sazbou DPH ve výši deseti procent. Pokud si ho ale nechá natočit do džbánku s sebou, bude sazba i cena vyšší. Týká se to i nealko piva.

Pivo - ilustrační foto | Foto: ČTK

„Na balené pivo a točené pivo konzumované mimo restaurační zařízení bude nadále aplikována základní sazba DPH ve výši 21 procent,“ konstatovalo ministerstvo financí. Ministerstvo tím chtělo ulevit hospodám kvůli nákladům s elektronickou evidencí tržeb. Nejlepší české pivo je z Moravy. Kategorii ležáků ovládl Zubr Gradus Přečíst článek › Podle poslance Jana Skopečka z ODS to je ale mimo hranice zdravého rozumu. „Je zázrak, že další sazbu DPH nenavrhla ministryně financí pro pivo řezané,“ kritizuje Skopeček. I podle ekonoma společnosti Czech Found Lukáše Kovandy je systém zbytečně složitý. Hospodští jsou ale se snížením sazby spokojení. „V restauracích se vždycky rozlišovala sazba podle toho, jestli je konzumace na místě, nebo si to berete ven, říká Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací. Sazby DPH u piva



10 %

- točené alkoholické a nealkoholické pivo a pivo v lahvi konzumované v restauraci



15 %

- nealkoholické pivo odnesené z restaurace ve džbánku

- točené nealkoholické pivo a nealko pivo v lahvi u stánku bez zázemí



21 %

- točené alkoholické pivo odnesené z restauraci ve džbánku

- točené alkoholické pivo i alkoholické pivo v lahvi vypité u stánku bez zázemí Co přinese rok 2020: Levnější pivo, dražší cigarety a účtenky pro všechny Přečíst článek ›

