Podle Sdružení pro bankovní karty Češi platebním kartám důvěřují a s jejich používáním neváhají, což dokládají i data za první pololetí letošního roku. „Celkový počet transakcí ve druhém čtvrtletí v obchodních místech dosáhl 581 milionů, meziročně vzrostl téměř o třicet procent. Celkový objem transakcí v obchodních místech dosáhl 385 miliard korun, meziročně tedy vzrostl o více než dvacet procent,“ vypočítává výkonný ředitel sdružení Roman Kotlán.

V celkových statistikách jsou zahrnuté všechny typy platebních karet. V Česku ale dlouhodobě výrazně klesá používání karet kreditních, která lidem umožňuje disponovat prostředky do určitého limitu, které fakticky ale na jejich účtech nejsou. Podle ČNB jich z celkového množství platebních karet je necelých 1,4 milionu a roční poklesy jsou téměř v řádu sta tisíc.

Češi jsou ke kreditním kartám opatrní

Roman Kotlán to hodnotí jako dlouhodobý trend, který je sledovatelný v posledních deseti letech. „V podstatě v České republice nikdy trh na kreditní karty zaměřený nebyl, třeba tak jako je tomu na Britských ostrovech. Krátké vzedmutí jejich obliby tu bylo asi před deseti lety, ale v Česku se kreditní karta spíše brala a bere jen jako produkt, který doplňuje portfolio bankovních služeb“ říká.

Souvisí to částečně i s nižší životní úrovní a objemem peněz, kterým běžní lidé disponují a také v opatrnosti. Kreditní karta je v podstatě forma úvěru, ke kterým jsou Češi opatrní. „Celá řada lidí měla špatné zkušenosti s firmami, které nabízely rychlé půjčky na cokoli, u Čechů je patrné, že pracují rádi s tím, co reálně mají na účtech, co tam vidí,“ poznamenává Kotlán.

Co se naopak v Česku zabydluje, je systém BNPL - Buy now, pay later. Tedy odložené platby, které nejprve u internetového obchodníka zaplatí nějaká společnost a zákazník má obvykle třicet dní na to, aby částku bez zaplatil.

„Je to jiný typ produktu, na který Češi docela slyší. Je to služba, která není vnímaná jako úvěr a není to takový zásah do cashflow na účtech,“ míní Kotlán. Společnosti mají obvykle stanovený limit, do kterého částky platí.