Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku. „Na horách by mělo za čtvrtek napadnout od pěti do deseti centimetrů nového sněhu, mimo horské polohy to bude většinou jen kolem jednoho centimetru, přičemž v nížinách by měl sníh vzhledem k nejvyšším denním teplotám nad bodem mrazu většinou odtávat," uvedl ČHMÚ. Během dne budou srážky ustávat a postupně se vyjasní.