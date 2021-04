„Je to hledání jehly v kupce sena, dětem je nyní kolem 90 let,“ říká Shlomo. Detaily o záchranné akci se dozvěděl od Aleny Gruškové z Ostravy. Ta jako desetiletá seděla v lavici s jednou z židovských dívek propašovaných do Ostravy a její tatínek Bohuslav Bittner spolu s Jindřichem Březinou a učitelkou Emilií Buchtovou založili odbojovou buňku napojenou na odbojovou organizaci Lvice.

Zatím se nepodařilo objevit další svědectví, která by odhalila podrobnější informace o akci nebo dětech, a proto se Laufersweiler obrací na veřejnost. Informace jsou útržkovité, ale věříme, že i tak pomohou objevit ty, kterých se záchranná operace týkala nebo o ni mají podrobnější informace.

Děti se do Ostravy dostaly v létě 1942 a dostaly novou identitu. Věk dětí v roce 1942 byl mezi 8 a 14 lety, to znamená, že se narodily v letech 1928 až 1934. V Ostravě děti strávily asi půl roku a navštěvovaly místní školy. Po čase byly kvůli bezpečnosti přemístěny do dalších rodin v malých vesnicích na severní Moravě.

Co se přesně dělo s dětmi mezi rokem 1943 a koncem války zůstává nejasné. O záchranné akci se nedochovaly žádné dokumenty s výjimkou dvou fotografií zachráněných židovských dětí.

Jakékoli informace o dětech či dalších účastnících záchranné akce prosím pošlete na email magazin@postbellum.cz nebo martin.rumler@denik.cz. Děkujeme!