Změní se něco ve svobodě pohybu?

Ano, budou zrušena omezení pohybu v rámci okresu, kde člověk žije. To znamená, že mimo něj bude možné jezdit i za sportem, rekreací, nákupy či na chalupy.

A co noční zákaz vycházení?

Přestane platit. Ven tak budete moci klidně i ve dvě ráno.

Jak to bude s hromadnými akcemi?

Venku se jich bude moci účastnit dvacet lidí, uvnitř deset. Budete si tak moci zahrát volejbal nebo uspořádat rodinnou oslavu.

Které obchody se nově otevřou?

Jedná se o prodejny obuvi a oblečení pro děti, papírnictví a prodejny pietního zboží či prodej náhradních dílů pro automobily a stroje.

Dotknou se změny i opraven?

Ano, od pondělí budou fungovat i opravny zřízení pro domácnost, například praček či lednic, ale také třeba obuvi.

Začnou fungovat i další služby? Které?

Například zámečnictví, čistírny a prádelny, projektová činnost a geologické práce. Umožněno bude i provozování psychologického poradenství a diagnostiky.

Jak to bude s farmářskými trhy?

Ano, budou možné, ale nebudou tam smět být provozovány stravovací služby. Také bude moci být maximálně jeden člověk na patnáct metrů čtverečních prodejní plochy a mezi stánky nebo prodejními stolky budou muset být dvoumetrové mezery.

Změní se nějak podmínky pro restaurace?

Jejich výdejní okénka budou moci být otevřena od šesti ráno do deseti večer. Nyní je to jen do deváté hodiny večerní. Tato otevírací doba bude platit i pro další prodejny a provozovny služeb.

Zvětší se možnosti rekreace?

Ano, budou se moci otevřít zoologické a botanické zahrady. Ale jen ve svých venkovních expozicích a budou muset dodržet nižší počet návštěvníků.

Jak to bude s operacemi

Od středy 7. dubna se budou moci konat i neakutní plánované zákroky, pokud se na tom domluví hygienik s nemocnicí.