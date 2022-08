Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy pak Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL. Toto řešení se však podle slovenského přepravce ropy Transpetrol netýká dodávek do ČR.

Jižní větví Družby znovu teče ropa. Dodávky do Česka však obnoveny nebyly

„Zákazník MOL učinil patřičné kroky, které vedly k tomu, že ropovod na té jižní části pro Slováky a Maďary funguje. Jsem informován od našeho zákazníka, že identické kroky podniká dnes, takže očekávám, že velmi brzy, buď zítra, nebo nejpozději pozítří (v pátek, nebo sobotu) ropa k nám bude proudit také,“ řekl Pantůček.

V ČR zpracovává ropu Unipetrol, jehož vlastníkem je polská společnost PKN Orlen.

Podle Pantůčka je potřeba získat povolení státu k tomu, že tranzitní poplatky budou vyňaty ze sankcí EU, že je možné je zaplatit, a tím situaci odblokovat. Povolení vydává Finanční analytický úřad (FAÚ), jeho rozhodnutí by v této věci podle Pantůčka mělo padnout během dneška.

První energetické embargo vstoupilo v platnost. Do EU nesmí ruské uhlí

Poté, co FAÚ rozhodne, budou zaplaceny tranzitní poplatky. Pak už by tranzitu ropy do Česka nemělo nic bránit. Poplatky se podle Pantůčka platí vždy na měsíc. Pokud bude jejich uhrazení ze strany FAÚ posvěceno, bude možné stejný způsob použít i příští měsíc.

Není důvod k obavám

Podle Pantůčka není důvod k obavám, protože Česko má zásoby minimálně ještě na 12 dnů v provozních zásobách pro rafinerie a na dalších 90 dnů jsou zásoby ve státních hmotných rezervách. Česko má podle něj také plnohodnotnou variantu zásobování Transalpinským ropovodem (TAL) z italského Terstu.

Rusko přerušilo export jižní větví ropovodu Družba. Vede i do Česka

Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.