Ministr průmyslu a obchodu kabinetu navrhne otevření obchodů od pondělí 22. února. V úterý uvedl, že v obchodech by po otevření musel mít personál povinně respirátory. Dále by zůstala v platnosti dosavadní pravidla jako limit 15 metrů čtverečních plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů či řízení front před a v obchodech. Dnes novinářům řekl, že další podmínkou by například mohl být respirátor či dvojitá rouška pro zákazníky.

"Vláda na to nemá jednotný názor," připustil dnes Babiš. Sám nemá zatím žádný, plánuje si na jednání kabinetu vyslechnout návrhy ostatních. "Situace je samozřejmě špatná. Pokud 50 procent lidí nedodržuje opatření, tak je to složitá situace. Ale myslím, že není situace, abychom rozvolňovali, není to dobrý nápad," uvedl.

"Jsem přesvědčen, že v situaci, kdy nám stále rostou čísla nakažených, kdy máme úplně plné jednotky intenzivní péče, tak to není moment na rozvolňování," řekl novinářům Hamáček.

"Jsem toho názoru, že zbytek maloobchodu, který bychom otevřeli v nejbližších dnech, nijakým způsobem nezhorší pandemickou situaci," řekl novinářům Havlíček. Je to podle něj nesrovnatelné s prosincovým rozvolněním, kdy se otevřely i služby, restaurace, hotely, navíc bylo předvánoční období. Nemyslí si, že by řešením bylo například otevřít jen další segment obchodů, ne všechny.

Celý rok v izolaci je neakceptovatelný

Vicepremiér uvedl, že je nutné se do značné míry připravovat na paralelní život, za neakceptovatelné považuje strávit celý rok v izolaci. "Musíme začít něco činit. Nikoli hekticky něco rozvolňovat, ale realizovat režim založený na plošném testování, včetně testování ve firmách," poznamenal.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes uvedl, že pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou, tak otevření obchodů a další změny nejsou možné. Zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být podle něj vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office.

Šíření nákazy v Česku nepolevuje, důvodem je šíření nakažlivější britské mutace. Rychle ubývají i nemocniční lůžka na jednotkách intenzivní péče. Ve středu bylo v nemocnicích v těžkém stavu s covidem 1227 pacientů, což je rekord. Osmi krajům hrozí podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška vyčerpání kapacit JIP, v pěti krajích v západní polovině Česka se to může stát už do konce února.

Prymula je pro krátká striktní opatření



Epidemiolog Roman PrymulaZdroj: Deník / Zbyněk PecákS ohledem na horšící se epidemickou situaci v Česku by premiérův poradce a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula byl nyní pro to, aby se v zemi zavedla na dva až tři týdny striktní opatření a teprve poté se začala uvolňovat. Navrhne to i premiérovi Andreji Babišovi A(NO), nicméně je to politické rozhodnutí a mělo by mít i podporu u opozice, řekl dnes Prymula v České televizi (ČT).



"Dostáváme se na nějaké rozcestí, kde si opravdu musíme říct, a ono těch řešení už není opravdu moc, buď tady bude krátkodobá tvrdá restrikce, dva až tři týdny, a pak uvolnění, nebo budeme v režimu, v jakém jsme," prohlásil Prymula. Vývoj epidemie koronaviru v Česku není podle něj v setrvalém stavu, naopak se zhoršuje a během jednoho až dvou týdnů se zdravotnická zařízení dostanou za svou kapacitu.



Na to, aby lidi převzali odpovědnost, jak apeloval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), je podle jeho předchůdce pozdě. "Teď je vyhrocená situace a měnit systém z technokratického po liberální s osobní odpovědností je rizikové," prohlásil.