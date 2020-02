Je známo, že terčem podvodných prodejců, pro které se vžilo označení šmejdi, jsou hlavně senioři. Potvrzuje to i Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. „Ano, šmejdi se skutečně zaměřují zejména na zranitelnější skupiny obyvatel, tedy i na seniory, ovšem nejedná se zdaleka pouze o ně. Se stížnostmi na praktiky těchto takzvaných prodejců k nám přicházejí také mladí lidé, často vzdělaní, kteří zkrátka naletěli,“ vysvětluje.

„Stále však zůstává neinformovaná skupina seniorů, bohužel těch nejvíce zranitelných, nemocných, zdravotně postižených a věkově kolem 80–90 let. Ti žijí v sociální samotě, nemají nikoho, pouze sousedy, přes které jejich problémy řešíme,“ dodává.

A s jakými problémy se na Sdružení obrany spotřebitelů senioři obracejí nejčastěji? „Nejčastější jsou problémy s nabídkami elektřiny a plynu od zprostředkovatelů, podomních prodejců, také telefonní nabídky. Nejvíce problémů se týká aukcí energií, kde se prakticky téměř vždy jedná o případy, kdy spotřebitel uzavřel buď po telefonu, nebo při podomním prodeji smlouvu o aukci energií, přičemž mu byly při uzavírání smlouvy uvedeny nepravdivé informace, tedy byl záměrně uveden v omyl. Navíc se nám množí případy předávání několikatisícových pokut vymahačům ihned po nezaplacení, často pod hlavičkou advokátních kanceláří, množí se i hrozby exekucí, což spotřebitele pochopitelně vyděsí,“ vyjmenovává Gerta Mazalová.

Herci se vtělili do kůže šmejdů. Chtěli prodat důchodcům lék:

Falešné chráněné dílny

Objevily ovšem i nové praktiky, které nekalí obchodníci používají. „Poslední dobou se množí případy, kdy některé společnosti vystupují jako chráněné dílny, nabízejí prostřednictví telefonu švýcarské nože či šperky, platby při odstoupení od smlouvy zásadně nevracejí, navíc se ozve pouze automat, pokud se spotřebitelé snaží dovolat zpět. Jiná společnost, dodavatel energií, neposílá spotřebitelům řádně pravidelná vyúčtování, učiní tak až po zásahu Energetického regulačního úřadu.

Podobných je na trhu mnoho. Existují i internetové obchody, které prodávají zboží z Číny, a když chce spotřebitel odstoupit od smlouvy, zjistí, že musí zboží posílat až do Číny. V takovém případě samozřejmě neuvidí ani zboží, ani své peníze,“ varuje odbornice.

Dalším způsobem, kterým se podvodníci snaží vnutit své zboží, například levné šperky, důvěřivým lidem, je televizní vysílání. „Nejsou to přímo jejich pořady, ale pronajímají si reklamní plochu v televizi. Spotřebitelé si musí uvědomit, že obrázky často klamou, kamínky se sice v televizi krásně lesknou, ale když je lidé dostanou domů, tak vypadají již mnohem smutněji. A manžel, který chtěl udělat radost své paní, chtěl nakonec žalovat i televizi. Doporučila jsem mu, aby příště vzal manželku do obchodu buď bižuterie, nebo zlatnictví a nechal ji, aby si šperk vybrala sama. Oba by měli radost místo zklamání,“ popisuje svou zkušenost Gerta Mazalová.

Dále je tu problém internetových seznamek, které mají sídlo v zahraničí (například v Lucembursku). Společnost si peníze odečítá přímo z účtu spotřebitele přes platební kartu, když jí dá údaje. Ten samozřejmě může službu vypovědět, ale až v Lucembursku. Prostě podvodníků přibývá jako hub po dešti. Potrestaných je ovšem velmi málo.

„V loňském roce jsme podali tři trestní oznámení. Díky statečné spotřebitelce, která se nebála svědčit, se zjistilo, o koho jde, bohužel se mu neprokázal úmysl. Náš občanský zákoník má sice 3080 paragrafů, ovšem v praxi je vymahatelnost práva velmi obtížná, zvláště pro spotřebitele. Proto mají šmejdi bohužel zatím stále zelenou. Naši právníci podávají návrhy změny v zákonech ve prospěch spotřebitelů, návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky jsou rovněž již v parlamentu, ale čas pracuje bohužel pro podvodníky,“ shrnuje neradostnou bilanci Gerta Mazalová.

Nepouštějte prodejce domů

Pokud už nakupujete od podomních prodejců nebo po telefonu, existují určité signály, při kterých byste měli zbystřit. „Spotřebitele by mělo varovat už to, že podomní prodejci nerespektují vyhlášky měst a obcí, které tento druh prodeje zakázaly (seznamy najdete i na našich webových stránkách www.asociace-sos.cz), dále naléhání, aby rychle podepsal nebo v telefonu odsouhlasil smlouvu. Prodej je sice v některých městech zakázán, ovšem jakmile si spotřebitel prodejce vpustí domů, už se jedná o návštěvu a smlouva je platná. Když už spotřebitel tuto chybu udělá, měl by prodejci sdělit, ať mu tu smlouvu nechá, že si ji v klidu prostuduje a poradí se třeba s dětmi. Když odmítne, tak nic nepodepisujte,“ radí předsedkyně sdružení, které pomáhá podvedeným zákazníkům.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s., mimo jiné nabízí lidem, aby se stali jeho členy. „Hlavní výhodou členství je sounáležitost. Člověk patří prostě k nám, obdrží legitimaci platnou na jeden rok, kterou si může kdykoliv prodloužit, účastní se našich akcí bezplatně, poplatek za členství je dobrovolný a v případě reklamace či jiného jednání s prodejcem ukáže člen legitimaci a dokáže prodejci již vysvětlit, proč je přesvědčen, že je v právu,“ uzavírá Gerta Mazalová.

Na koho se obrátit?



Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

• Osobní poradna: Mečová 5, Brno (po–pá 9–16 hod. + další poradny viz web: www.asociace-sos.cz)

• Telefonická poradna: 542 210 778, 542 210 549 (po–pá 9–16 hod.)

• Elektronická poradna: poradna@asociace-sos.cz



Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.

• E-mail: poradna@sos-msk.cz

• Telefon: 608 722 582 (po–pá 9–16 hod.)

• Facebook: @sosmsk



Právní pomoc obětem šmejdů

Právně-psychologická poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., poskytuje služby vedoucí zejména k mimosoudnímu řešení sporů, a to za dotované a zvýhodněné ceny. Poradna zajišťuje v určených časech přítomnost zkušeného právníka, psychologa nebo jiného odborníka. Poradna na adrese Střelniční 8, Ostrava je otevřena první a třetí pátek v kalendářním měsíci od 10 do 15 hod.