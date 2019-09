Hledáte cvičení, které propojuje tělo a mysl? Zkuste pilates, účinnou metodu, kterou oceňují i odborníci. Navíc je vhodná pro všechny generace.

Pilates | Foto: Shutterstock

Když se v roce 1883 narodil v malém německém městečku Joseph Hubertus Pilates, osud mu nebyl nakloněn. V dětském věku byl hodně nemocný, trpěl astmatem, křivicí a revmatickou horečkou. Co mu však osud ubral na tělesném zdraví, to mu přidal na vůli. Zdravotní handicap se rozhodl překonat. Hned, jak to bylo možné, začal cvičit a tělesnému rozvoji zasvětil celý svůj život. Svůj cvičební systém vyvinul a propracoval během první poloviny 20. století. Věřil, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba a že cvičení dokáže uzdravit tělo z nemoci.