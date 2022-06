Levnější benzin a naftu už oznámil řetězec čerpacích stanic Benzina Orlen. U jeho stojanů nyní mohou řidiči pořídit benzin nebo naftu levnější právě o 1,80 koruny. „Rozhodli jsme se reagovat ihned, jakmile vstoupí snížení spotřební daně v platnost,“ uvedl šéf společnosti Orlen Unipetrol, která síť čerpacích stanic provozuje, Tomasz Wiatrak.

Ministerstvo hrozí pumpařům zastropováním marží. Pokud v týdnu nezlevní

Téměř o dvě koruny zlevnila i síť čerpacích stanic EuroOil, kterou provozuje státní společnost Čepro. „Na totemech našich čerpacích stanic řidiči ode dneška (středa) uvidí nižší cenu nafty a benzínu téměř o dvě koruny, neboť v důsledku snížení spotřební daně poklesne i odvod DPH,“ přiblížil generální ředitel společnosti Jan Duspěva.

Někteří nezlevnili

Ne všichni ale na snížení spotřební daně reagovali zlevněním. Stejnou cenu zachovaly například sítě Prim nebo Tank ONO. Jeho spolumajitel Jiří Ondra uvedl, že se zlevněním ani nepočítá, spíše od pátku ještě zdraží. „V průběhu posledních pěti dnů rafinérie zdražily benzin a naftu o dvě koruny, takže je kupujeme o padesátník dráž,“ vysvětlil důvody Ondra.

Ondra se domnívá, že ke zdražení budou muset přistoupit i velké sítě čerpacích stanic. Vysvětlil, že ještě před několika dny měly oproti Tank ONO cenu vyšší i o pět korun, takže měly určitý prostor ke zlevnění.

Benzin je nyní v Česku dražší než nafta. Litr Naturalu 95 stojí 46,21 korun

Ostatně ani ekonomové nedávají nějakému dlouhodobějšímu zlevnění příliš velkou šanci. „Po dohodě o embargu na ruskou ropu cena této suroviny vzrostla. Počítám, že do poloviny června bude cena pohonných hmot stejná, ne-li vyšší,“ míní třeba analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Na to vlastně upozornil i Stanjura. I podle něho bude dražší ropa umenšovat pozitivní vliv snížení spotřební daně. „Cena surové ropy na světových trzích, vývoj cen na komoditní burze v Rotterdamu či cenová politika rafinérských společností jsou bohužel faktory, které ovlivnit nedokážeme,“ upřesnil. Vliv na cenu u benziových pump bude mít rovněž oslabení koruny vůči americkému dolaru.

Co tvoří cenu benzinu

• Cena ropy - záleží na typu ropy, dražší bývá ropa s nižším obsahem síry



• Spotřební daň - u benzínu to je 12,84 koruny na 1 litr (nyní 11,34 koruny), u nafty 9,95 koruny na 1 litr (nyní 8,45)



• Daň z přidané hodnoty ve výši 21 procent - počítá se z ceny zahrnující spotřební daň



• Cena za dopravu, zpracování v rafinérii, dopravu do čerpacích stanic



• Marže zpracovatelů ropy – u benzinu asi 0,5 až 3,8 procenta, u nafty 3 až 6,5 procenta



• Marže čerpacích stanic – asi 7 až 10 procent



Zdroj: ePojištění, Portál řidiče, Srovnátor