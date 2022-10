Otevírací doba o státním svátku. Podívejte se, kde si ve středu (ne)nakoupíte

Ve středu řada lidí v Česku nebude muset ráno vstávat do práce, je státní svátek Den české státnosti. Pokud se ve středu chystáte na nákup, měli byste zbystřit - v Česku totiž již téměř šest let platí zákon regulující prodejní dobu ve velkých prodejnách. Ten zakazuje otevření velkých prodejen ve státní a jiné vybrané svátky. Jak je to nyní? Podívejte se na stručný přehled Deníku.

Obchody zůstanou ve středu 28. září na Den české státnosti zavřené. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň