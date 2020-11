Svatý Martin tradičně přijíždí na bílém koni. A v posledních letech s sebou veze první ochutnávku letošního vína. Takzvané svatomartinské se stalo hitem a na 11. listopad se těší milovníci nejen mladého vína z celé republiky. Letošní sběr vína však stejně jako zbytek našich životů ovlivnila pandemie choroby covid-19. A totéž bude platit i pro rituální otevírání prvních lahví. Ale nebojte, vinaři jsou kouzelníci a i ve ztížených podmínkách budou servírovat dobrý ročník.

Svatý Martin je tu | Foto: shutterstock

Po letech sucha a tropických dnů přišlo vlhko a deště. Vinaře to nezaskočilo, ale jejich práci to značně ovlivnilo. Vinobraní, která začala oproti minulým letům opožděně, přerušily v polovině října deště. Kvůli rozmáčené půdě se sběrači ani stroje nemohli téměř týden dostat do vinic. „Je to snad patnáct let, kdy se stroje vůbec nedostaly do vinohradu a sbírali jen lidé v gumácích,“ vzpomněl Tomáš Martinec, ředitel společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, která hospodaří na 220 hektarech vinic.