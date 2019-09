Čte rád Švejka, hraje šachy, chtěl být archeologem a zločincům, kteří prý bývají dopadeni nejčastěji kvůli jejich „nenažranosti“, se směje pod vousy. Takový je šéf jihočeské Daňové Kobry, která vyšetřuje velké karuselové podvody a která opět zasahovala v minulých dnech, a to i mimo Jihočeský kraj.

Deníku poskytl exkluzivní rozhovor pod podmínkou, že neuvedeme jeho jméno, říkejme mu tedy pan Kobra. Některé informace ke konkrétním případům a postupům vyšetřování poskytnout nemohl, ale řadu zajímavostí ze zákulisí jihočeské hospodářské kriminálky, která pracuje i jako součást Daňové Kobry, prozradil pan Kobra ochotně.

„Klienti“ Kobry jsou vzdělaní a hamižní

„Kromě toho, že jsou hamižní, bývají obvykle vzdělaní a úspěšní. A nejsou impulsivní, v tom jsou podobní i nám, kriminalistům z Kobry. Mají prostředky si najmout špičkové právníky a u výslechů většinou nemluví. Když už si ale pro pachatele jdeme, máme na něj tolik důkazů, že to, jestli mluví, nebo nemluví při výslechu, nehraje zas až takovou roli. Těmto zločincům nervy nerupají, u nás se nekřičí. Pokud mluví, tak jen z vypočítavosti, někdy chtějí být spolupracující a pak chtějí říct všechno,“ vysvětluje pan Kobra při odpovědi na otázku, jací jsou jejich „klienti“, kteří ochuzují stát nebo obchodní společnosti o částky v rozmezí pět až 150 milionů.

Mezi zločinci jsou muži i ženy, to ostatně opět platí i pro ty, co proti nim stojí na druhé straně zákona. Dámy z hospodářské kriminálky jsou nepostradatelné pro svoji důslednost a trpělivost. Spisy, které se týkají milionových daňových podvodů, bývají velmi rozsáhlé. Není výjimka, že jedním spisem policisté zaplní osobní a někdy i menší nákladní auto. Důslednost je ale i vlastností žen-pachatelek. „Ženy, které dokonce bývají i hlavou organizace, jsou také pečlivější a umí trestnou činnost lépe maskovat. Zkrátka v tom mají víc pořádek. Při výslechu to ženy zase dříve vzdají,“ porovnává pan Kobra genderová specifika.

Idealismus nepěstují, jsou pragmatiční

„Karuselovým obchodům mohl stát snadno zamezit. Stačilo by zdanit vývoz i dovoz. Proč to tak není? To je otázka na někoho jiného. Spravedlnost? Ta přece neexistuje a navíc je slepá. Existuje jen právo. A to je o tom, jestli mám dost důkazů podle trestního řádu. Lidi si pletou filozofický pojem s právním. U nás idealista nemá co dělat, chci jen typické pragmatiky,“ říká špičkový policista o sobě a svých kolezích, kteří by se svými vědomostmi měli za zdmi policie několikanásobné platy.

Jak vypadají přijímačky ke Kobře?

Ke krajské hospodářské kriminálce není lehké se dostat. „IQ? To se u nás nesleduje. Jedině u přijímaček k policii jako takové. Když chce jít někdo k nám, tak se nejdřív podívám, co dělal na okrese. Podle závažnosti. Naši specialisté metodicky řídí jihočeské okresy, proto se nejprve ptám svých lidí, jak se jim ten budoucí kolega jeví. Oni vědí, kdo je tahavej a šikovnej. Pak se ho zeptám na čtyři otázky z trestního řádu. Buď je ví, nebo neví. Jednoduše se zeptám na pravidla. Když je to vyšetřovatel, stačí tohle, podívám se na jeho spisy, kolik má vracáků ze státního zastupitelství, kolik má neodsouzených věcí, kolik udělal spisů a jak ty spisy vypadají. Když bereme analytika, tak náš šéf analytiků posoudí, jak je ten policista schopný,“ zní celkem jednoduše z úst šéfa jihočeské hospodářské kriminálky, který je zároveň šéfem jihočeské Daňové Kobry.

Jejich zbraní je hlava a tužka

Jste něčím specifičtí? „Nepotřebujeme svaly, tady je potřeba inteligence, přemýšlení a kreativita, naši policisté tady nepoužívají při práci samopal, ale dobře ořezanou tužku. Je potřeba hlavně, aby jim to pálilo. Tady snad každý hraje dobře šachy a musíme fungovat jako dobrá parta. A ta je tu perfektní, držíme slovo a máme srovnané hodnoty a nemáme rádi podvodníky. Když zavřu tyhle dveře, práci nechávám tady. Mám pár přátel. A ti drží slovo i v civilním životě. Ostatní si vyslechnu, ale nevyjadřuju se,“ dodává pan Kobra.

Kobra doporučuje…



Nejoblíbenější filmy z policejního prostředí šéfa jihočeské Daňové Kobry:

* Ze současnosti seriál První oddělení.

* Ze starších českých kriminálek, podle kterých by se kriminalistika mohla vyučovat, například Na kolejích čeká vrah nebo Vrah skrývá tvář.

Chtěli okrást stát o sedmdesát milionů

Jihočeská daňová Kobra si v minulém týdnu připsala na své konto další úspěch. Její policisté a celníci zadrželi a obvinili dva cizince, kteří způsobili našemu státu škodu bezmála 70 milionů korun. Na zásahu spolupracovala stovka policistů a celníků. Na základě podnětu finanční správy provedliv minulém týdnu, v úterý a ve středu, razii na několika místech České republiky. Sedm domovních prohlídek a šest prohlídek jiných prostor přineslo zabavení tří milionů korun v hotovosti.

Dále zabavili mobilnítelefony, počítače a dokumenty dokazující trestnou činnost dvojice zadržených a následně obviněných mužů původem z bývalého Sovětského svazu, kteří se vydávali za občany Maďarska. Svým podílem na jejich dopadení a zajištění majetku přispěl i Finanční úřad pro Jihočeský kraj. Ten v den realizace vydal a oznámil zajišťovací příkazy třem právnickým osobám v souhrnné výši pěti milionů korun. Oba zadržené muže, padesátiletého šéfa a jeho čtyřiačtyřicetiletého komplice, vyšetřovatel obvinil jako spolupachatele zvlášť závažného zločinu krácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Svým nezákonným jednáním poškodili Českou republiku.

Oběma mužům hrozí trest odnětí svobody v délce pěti až deseti let. Téměř tři roky ovládali obvinění muži systém řetězených firem. Zakládali je nastrčené osoby, tzv. bílí koně. Systém stovek takových firem zajišťoval pracovníky do reálně fungujících firem z oblasti gastroslužeb. Obvinění muži dodávali do firem převážně zahraniční pracovníky a vybavovali je padělanými pracovními doklady, také padělanými výpisy rejstříku trestů a dalšími doklady.

Daňová Kobra

* Jedná se o společný tým Národní centrály proti organizovanému zločinu, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel

* Členové týmu společně bojují proti daňovým únikům a daňové kriminalitě, a to především v oblasti daně z přidané hodnoty.