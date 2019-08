Kde: Lhota u Trutnova

Cena: Zdarma

Délka: 1,5 až 5,5 kilometru

Obtížnost: Modrá, červená, černá

Proč právě sem: Po pískovcových balvanech, kamení, skalách nebo pastvinách mohou cyklističtí nadšenci sjíždět náročné trasy v okolí Trutnova. Sedm stezek různých obtížností, od zelených pro rodiny s dětmi až po dvě černé pro zkušené bikery. V areálu je jediný stoupavý trail Panský stoupák, který doplňuje ostatní sjezdové tratě. Další z trailů zavede jezdce přes lesní pasáže a louky na nedalekou Slavětínskou rozhlednu, která nabízí výhled na panorama Krkonoš.

Trailpark Klínovec

Kde: Loučná pod Klínovcem

Cena (plná/snížená): 470/330 za den

Délka: 5,2 až 10,3 kilometru

Obtížnost: Modrá, červená, černá

Proč právě sem: Čtyřsedačkovou lanovkou na kopec a jednou ze čtyř tras dolů na horském kole. Ideálně strávený den pro milovníky adrenalinové cyklistiky v Trailparku Klínovec. Na výběr jsou stezky všech obtížností, takže se zde mohou setkat ostřílení jezdci s rodinami, které na trailovou stezku vzaly poprvé děti. Pro opravdu zkušené je připravena stezka Downhill Klínovec, která je dějištěm poháru v downhillu a Mistrovství České republiky v této disciplíně.

Cyklo aréna Vysočina

Kde: Nové Město na Moravě

Cena: Zdarma

Délka: 0,8 až 12 kilometrů

Obtížnost: Modrá, červená, černá

Proč právě sem: Singletrailové centrum v Novém Městě na Moravě nabízí přes třicet kilometrů tras vedoucích lesy. Stejnými lesy jezdí i cyklisté Světového poháru horských kol. Na své si přijde každý. Cyklisté totiž mají na výběr od nenáročných až po obtížné sjezdy. Trasy mohou dokonce okusit i postižení na kolečkovém křesle či handbiku. Dvě červené lesní cesty, z celkových pěti tras v areálu, nejsou výrazně klopené ani si na nich jezdci nezaskáčou. I tak ale pojedou rychle a musí dávat pozor.

Singltrek pod smrkem

Kde: Nové Město pod Smrkem

Cena: Zdarma

Délka: 1,8 až 14,8 kilometru

Obtížnost: Všechny obtížnosti

Proč právě sem: Trasy, které dohromady měří přes pětaosmdesát kilometrů, čekají na milovníky cyklistiky v okolí hory Smrk v Jizerských horách. Zájemci si mohou vybrat z dvanácti tratí, mezi kterými jsou ty pro začátečníky i pro zkušené jezdce, kteří hledají adrenalinovou zábavu. Výhodou je zdejší zázemí v singltrekovém centru, kde půjčují kola, nabízí možnost sprchy po náročném výkonu nebo občerstvení. Zdejší profesionálně vedené trasy zasahují i na polskou stranu Beskyd.

Bike X zone Sušice

Kde: Sušice

Cena: Zdarma

Délka: 0,9 až 2,4 kilometru

Obtížnost: Černá

Popis: Náročnější cyklisty nadchne Bike X Zone na Šumavě. Tři takzvané flow traily, plynulé sjezdy, jsou vhodné pro pokročilé a zkušené jezdce. Trasy dlouhé kolem dvou kilometrů s převýšením do dvou set metrů jsou však tím nejlehčím, co Sušice nabízí. Dalších sedm takzvaných enduro x sjezdů dlouhých devět set metrů a téměř dva a půl kilometru jsou pouze pro velmi zkušené jezdce. Vedou totiž nebezpečnými a rychlými cestami. Některé trasy začínají na vrcholu Sedlo, jiné zase na Rockého vrcholu u obce Rok.

Březovský trail

Kde: Březová nad Svitavou

Cena: Zdarma

Délka: 0,8 až 1,4 kilometru

Obtížnost: Modrá, červená, černá

Popis: Tři sjezdy dolů a jeden nahoru mohou projet cyklisté u Březové nad Svitavou. Nový Březovský trail spustil starosta města letos v červnu. Na méně zkušené jezdce čeká modrá trasa dlouhá téměř jeden a půl kilometru s pozvolným klesáním a méně náročnými překážkami. Zkušenější pak mohou sjet více než kilometrovou červenou trasu s lávkami a většími skoky. Výzvou je černý osmisetmetrový sjezd s nejprudším sklonem a nejnáročnějšími překážkami. Kvůli kůrovci jsou aktuálně některé trasy omezené.

Singetrail Moravský Kras

Kde: Jedovnice

Cena: Zdarma

Délka: 6,5 až 11,5 kilometru

Obtížnost: Modrá, červená, černá

Proč právě sem: Klopené zatáčky a nenadálá stoupání čekají jezdce na třech trasách v parku nedaleko Moravského krasu. Obtížnost stezek záleží do velké míry i na jezdci, protože většina úseků je v nízké rychlosti průjezdná bez problému. Pokud by poté chyběl dostatečný adrenalin, stačí pouze šlápnout do pedálů a trať projet rychleji. Součástí jednoho z trailů jsou i tři kilometry zpevněné cesty, které jsou ideální pro nabrání rychlosti ke sjezduplnému klopených zatáček.

Bike park Kouty nad Desnou

Kde: Kouty nad Desnou

Cena (plná/zlevněná): 490/380

korun za 6 jízd

Délka: 2,5 až 5 kilometrů

Obtížnost: Modrá, červená, černá

Popis: V největším bike parku na Moravě mohou jezdci vyzkoušet pět cyklotras. Uhlířská trasa, jak se pětikilometrová modrá trasa jmenuje, jezdce zavede na původní uhlířskou cestu. Červená tříkilometrová cesta zase vystaví odpružená kola cyklistů terénním vlnám, kořenům, skokům i klopeným zatáčkám. Černá, více než dvoukilometrová trasa Koutíkův sen, dá lidem možnost pokořit sjezd, který zdolali i mistři České republiky v downhillu.

Rychlebské stezky

Kde: Černá Voda

Cena: Zdarma

Délka: 0,5 až 2,5 kilometru

Obtížnost: Modrá, červená, černá

Proč právě sem: Wales nebo Velryba jsou názvy dvou z deseti tras v areálu Rychlebských stezek. Na místních trailech se vyřádí rodiny s malými dětmi i zkušení jezdci, pro které je připravená speciální černá a velice náročná technická trať XCO 1. Černé stezky jsou plné adrenalinu a velmi náročné, proto jsou pouze pro zkušené jezdce. Ostatní zabaví několik méně náročných modrých a červených tratí, které jsou sjízdné i za deště. Cyklisty v Černé Vodě čeká kvalitní zázemí.

Bike aréna Vsetín

Kde: Semetín u Vsetína

Cena: Zdarma

Délka: 0,4 až 2,1 kilometru

Obtížnost: Modrá, červená, černá

Popis: Poblíž Vsetína najdou cyklisté sedm tras na sjezd. Nejlehčí modrý sjezd dlouhý šest set metrů zvládnou díky mírnému sklonu i děti. Zkušenější se už mohou vydat na téměř dvoukilometrový červený trail plný dvojitých boulí a klopených zatáček. Na cyklisty, kteří hledají výzvy, čeká dvoukilometrová černá cesta. Boule, dvojité i kamenné skoky, klopené zatáčky a velký sklon otestují i velice zdatné jezdce. Aby mohl člověk vjet na trasu, musí nejprve vystoupat po vyasfaltované cestě.

Vojtěch Dufek, Jan Mazáč