Každá třetí domácnost má problém vyjít s měsíčním příjmem. Často si musí půjčovat nebo sahat do rezerv, aby uhradily i pravidelné výdaje. Největší položku přitom ve výdajích domácnosti tvoří bydlení a jídlo. Na bydlení padne průměrně 28 procent příjmů a v případě jídla jde jen o jedno procento méně. Téměř pětina Čechů přitom nemá žádnou finanční rezervu.

Půjčka, úvěr, dluh - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nejhlouběji do kapsy mají rodiny s malými dětmi nebo s příjmem domácnosti do 20 tisíc korun. Vyplynulo to z výzkumu realizovaného společností Kantar pro Equa bank.