Od pondělí přejdou na dálkovou výuku kvůli epidemii koronaviru i speciální školy. Dnes o tom rozhodla vláda, informoval na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Návrat k běžnému provozu podle něj bude záležet na vývoji epidemické situace. Od 14. října jsou v Česku uzavřeny téměř všechny školy a vyučuje se na dálku. V provozu dosud kromě speciálních škol zůstávaly mateřské školy a školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů.

"Výuka na speciálních školách bude od pondělí probíhat distančně. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky," napsal Plaga. Už dříve uvedl, že každý den běžného provozu je pro děti nejen ve speciálních školách velmi důležitý.

Vláda bude podle Plagy nadále jednat o návratu dětí do škol, vycházet bude z vývoje epidemiologické situace. Konkrétní data proto v současé době není možné stanovit.

Ministerstvo školství stanovilo priority návratu do škol. Tu nejvyšší mají podle Plagy 1. a 2. ročníky základních škol a speciální školy. Následují závěrečné ročníky základních a středních škol či praktická výzka na SŠ a VOŠ.

Krizové školy

Školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů budou nově nabízet místa i dětem zaměstnanců úřadů práce a správy sociálního zabezpečení. Dnes o tom rozhodla vláda, uvedla na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní to pomůže k zachování provozu důležitých úřadů, které pomáhají lidem.

Vláda kvůli epidemii koronaviru rozhodla o přechodu škol na dálkovou výuku, výjimkou jsou speciální a mateřské školy. Provoz byl zachován rovněž v takzvaných krizových školách pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury, aby nehrozil výpadek pracovníků ve zdravotnictví, v sociálních službách nebo u hasičů a policistů.

Kraje budou muset od pondělí zajistit lůžka pro nakažené

Kraje budou muset od pondělí vyčlenit 80 až 160 lůžek pro lidi nakažené koronavirem, kteří potřebují pečovatelskou službu a v zařízeních sociální péče je není možné izolovat. Dnes o tom na návrh ministerstva práce rozhodla vláda, uvedla na twitteru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Pracovníkům pro nově vytvořenou lůžkovou kapacitu bude muset každý kraj zajistit dostatek ochranných prostředků.

Kraje, které mají do 550 tisíc obyvatel, budou muset zajistit 80 lůžek, větší kraje 160. Lůžka mají sloužit lidem, kteří jsou v pečovatelských ústavech a není je možné izolovat od zdravých, a lidem, kteří jsou doma odkázáni na pomoc terénní pečovatelské služby.

Ministerstvo práce v předkládací zprávě upozornilo, že nové nařízení neruší povinnost pro pečovatelská zařízení, aby zajistila oddělení nakažených klientů od zdravých.

Výjimky v opatřeních

Kvůli blížícímu se Svátku všech svatých vláda zařadila mezi výjimky prodejce pietního zboží (včetně mobilních), a to s platností od 31. listopadu. Budou tak moci své provozovny či stánky otevřít. „Nechceme brát lidem možnost důstojně uctít své zemřelé,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

U omezení pohybu pak vláda zavedla výjimku pro cesty za vzděláváním. Ta se podle Blatného týká v době uzavření škol především zdravotníků.

Prodloužení nouzového stavu

Nouzový stav v Česku kvůli epidemii covidu-19 potrvá zatím do 20. listopadu. Vláda po souhlasu Sněmovny stav nouze prodloužila o 17 dnů, uvedl premiér Andrej Babiš. Od pondělí přejdou na dálkovou výuku i speciální školy, uvedl na twitteru ministr školství Robert Plaga. Návrat k běžnému provozu bude záležet na vývoji epidemie.

„Respektujeme kompromis, na kterém se poslanci usnesli a doufáme, že se situace bude vyvíjet tak, abychom nemuseli žádat o další prodloužení,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Stav nouze měl původně skončit 3. listopadu. Kabinet ANO a ČSSD poslance žádal, aby mohl mimořádný stav pokračovat až do 3. prosince, v dolní komoře ale pro návrh nesehnal dost hlasů.

Vláda potřebovala prodloužit nouzový stav kvůli epidemické situaci v Česku. Na jeho konec jsou navázány některé restrikce, jejichž platnost chce kabinet zachovat. Bez prodloužení nouzového stavu by nemohla platit například plošná omezení svobody volného pohybu obyvatel a také obchodu a služeb.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát. Vládě usnadňoval také například nákupy ochranných pomůcek. Dříve byl vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Vláda smí nouzový stav vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně musí vymezit, která práva a v jakém rozsahu se omezují. Nouzový stav je možné vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit Sněmovna.

Nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR aktuálně umožňuje vládě zavádět přísná opatření včetně plošných zásahů do základních práv, pro která by nestačila rozhodnutí ministra zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.