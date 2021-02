Rozvolnění protiepidemických opatření má přijít v okamžiku, kdy se prudce zvyšuje počet nakažených i hospitalizovaných lidí s těžším průběhem onemocnění. Jak opozice tento rozpor vnímá?

My jsme naše požadavky vždy striktně definovali jednotlivými parametry. Datum 22. února zveřejnil ministr průmyslu Karel Havlíček a já netuším, proč vláda zvolila právě tento den pro otevření obchodů.

Podle mě předjímá rozhodnutí Ústavního soudu, který právě v pondělí možná vydá nález o protiústavnosti některých vládních opatření včetně zavření obchodů.

To samozřejmě nevím, ale mohu vám sdělit svůj názor na celou věc. Zásadní rozdíl mezi Českou republikou a zbytkem civilizované Evropy je v tom, že v nich je institut typu německého Kochova institutu, který dává konsensuální odborná stanoviska k tomu, jak postupovat.

Kde berete jistotu, že zrovna v Česku by se epidemiologové shodli?

Proto existují odborné společnosti a vědecké rady. Vláda není novinář, který většinou oslovuje mediálně známé tváře, takže by se měla obrátit na Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP).

Ta by pak zaúkolovala výbor příslušné odborné společnosti, aby předložil závěr, na němž se shodla většina jeho členů. Toto vláda nedělá. Naposledy se o to pokusil Adam Vojtěch, který sestavil vědeckou radu, jíž předsedal Štěpán Svačina jako šéf předsednictva ČLS JEP, a byli v ní zástupci jednotlivých odborných společností i lékařské komory.

Potíž je v tom, že i kdyby se shodli epidemiologové Prymula, Smejkal, Maďar, Tachezy a Beran, stejně nakonec musí přijít politické rozhodnutí.

Mluvím za TOP 09 a AntiCovid tým, ale předpokládám, že podobně to vidí i Piráti a STAN. A náš hlavní požadavek na vládu spočívá právě v tom, aby se řídila expertním stanoviskem. My jsme připraveni je respektovat.

Myslíte si, že kdyby tu takový nezpochybnitelný odborný tým byl, doporučil by nyní otevírat obchody a rozvolňovat?

Podle mě by řekl, že v některých segmentech je potřeba utáhnout šrouby, ale jinde rozvolňovat. Načasování ovšem musí být vždy rozumné. Něco se dá pustit třeba za týden, něco až při poklesu počtu nemocných na jednotkách intenzivní péče. V našich bodech, s nimiž vyslovil souhlas i pan docent Maďar, máme také zpřísňování, například ve fabrikách. Problém je, že se do toho vždy míchá politika. Pokud řekne náměstek ministra zdravotnictví profesor Černý, že on jako lékař by dovolil, aby děti do deseti let chodily do škol, ale jako náměstek musí držet basu, tak je v tom jen neskutečný zmatek.

Je možné to zlomit osm měsíců před volbami?

Pokud se všichni shodneme, že doporučení odborného orgánu bude závazné, tak ano. Nesmí si ale každý ministr vybírat svého epidemiologa a mávat jeho názory jako těmi jedinými správnými.

Na to by premiér Babiš určitě namítl, že právě proto existuje Rada vlády pro zdravotní rizika a ministr Blatný zřídil klinickou, laboratorní a epidemiologickou odbornou skupinu.

Kdo jsou jejich členové?



Tak to lze asi zjistit jedním kliknutím na stránky ministerstva zdravotnictví.

Opravdu? To si myslíte? My se to opakovaně na sněmovním zdravotním výboru snažíme zjistit, ale marně. Z našeho hlediska je odbornou reprezentací předsednictvo ČLS JEP a výbory odborných společností. To jsou zástupci, jež si jednotlivé obory volí, ne náhodní lidé, které si ministr zdravotnictví nebo premiér vybírají podle toho, zda jsou jejich kamarádi.

Jedním z bodů, které opozice prosazuje, je masivní testování ve firmách. Jak to, že zatímco se vedou líté spory o návratu dětí do škol, kde se nákaza šíří minimálně, je průmysl úplně bokem, ačkoliv pracoviště jsou častým ohniskem infekce? Zdůvodnila to nějak vláda?

Nijak. Bavíme se o tom my dva, já radiolog, vy, redaktorka, ale kdybychom se chtěli obrátit na nějakou odbornou autoritu, která by to podepřela daty, tak máme smůlu. Zdůvodňuje to dětský hematolog (ministr Jan Blatný) a podnikatel v zemědělství (Andrej Babiš). To je naprosto absurdní. Opakovaně se na zdravotním výboru zástupců ministerstva ptám, proč se zhoršuje situace ve třech okresech. Odpověď je, že to nevědí.

Kdyby měli vědeckou radu, tak by to věděli. Když totiž odborníci netuší, proč se něco děje, tak to vyrazí zjistit. Situace v těch okresech se zhoršuje tři týdny, teď je zavřeli, ale pořád se to tam nelepší. Přitom už chtějí zavírat další, aniž by tušili, zda se tím epidemiologická situace zlepší. Jde tedy o vysloveně náhodné zavádění opatření, jejichž efekt nikdo nevyhodnocuje.

Vyřeší to pandemický zákon?

Absolutně ne. Ten má jen zohlednit specifika epidemie na území České republiky a ošetřit, aby se nutná opatření nevyhlašovala na základě nouzového stavu. Kdybychom měli opakovaně povodně, asi bychom přijali protipovodňovou normu, která by jasně definovala, jak konkrétně bojovat proti záplavám.

Proč tedy projednáváte zákon proti jedné povodni zvané covid-19?

Tak to není, jde o zákon proti všem pandemiím.

A proto se jmenuje Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19?

To je nesmysl. Pandemický zákon přece nemůže přestat fungovat, až bude covid-19 pod kontrolou (Sněmovna včera schválila skutečně zákon platný jen na rok a výlučně na covid-19 pozn. red.).

Tím spíš by měl obsahovat paragraf, podle něhož ministerstvo zdravotnictví musí každé opatření pečlivě zdůvodnit.

Byla to jedna z našich zásadních připomínek. Nechápu, proč vláda od loňského května potřebnou legislativu nepřipravila. Místo ní svoje návrhy zpracovali Piráti a pak i naše trojkoalice.

Až teď pod tlakem pan premiér s námi začal mluvit. Vede totiž reálně menšinovou vládu, když mu komunisti vypověděli svoji podporu. A nejde jenom o pandemii, ale o všechny zákony, pro které teď nemají většinu. Kdyby to bylo v ne-covidových poměrech, měl by premiér podat demisi.

Nebo byste bez ohledu na poměry mohli vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Co by to ale vyřešilo?

Fakticky nic, Andrej Babiš by dovládl v demisi bez důvěry Sněmovny, ale všem by bylo zřejmé, že ztratil důvěru většiny.

My o tom takto debatujeme, je to jedna z možností. Máme ale strach z aktuální situace, která opravdu není dobrá. Kdyby Babiš dovládl v demisi bez důvěry, tak jaký to bude mít pozitivní vliv na občany a jejich zdraví?

Třeba by se vzpamatoval a přestal vršit chyby, aby u voleb nedopadl jako sedláci u Chlumce.

Po jednáních, která jsem s ním absolvoval, si to nemyslím. Náš tlak musí vést k tomu, aby racionální členové vlády a celá sociální demokracie pochopili, že když nezaberou, tak se s Andrejem Babišem a jeho chaotickým vládnutím svezou.

To byste asi narazil. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček přece patří k tvrdému jádru zastánců co nejdelšího nouzového stavu a přísných restrikcí.

Neviděl bych to tak. Když začal na jaře situaci řídit Ústřední krizový štáb pod Hamáčkovým vedením a premiér Babiš do toho přestal vrtat, situace se výrazně zlepšila a chaosu ubylo. Pan Hamáček má možná radikálnější postoje, ale je přístupný diskusi a korekcím. Chová se racionálně. V této situaci je jediným řešením pokora k většinovému názoru odborníků. Tu musejí najít i největší machové ve vládě či opozici. Pokud ji nenajdou, doplatí na to všichni občané.

Bylo by žádoucí, aby se aspoň opozice dokázala domluvit, což se ale v případě prodloužení nouzového stavu nestalo, neboť hejtmani se vzepřeli stanovisku svých poslanců z ODS, KDU-ČSL, STAN a Pirátů.

TOP 09 žádného hejtmana nemá a nejsme ani všude v koalicích. Souhlasím ale s tím, že rozumnější by byl společný postup. My jsme chtěli, aby se jednání s premiérem účastnili i hejtmani, ale asi jsme nebyli dost důrazní. Také je třeba si říct, že pokud máte dva lidi, kteří chtějí dělat trenéry reprezentace, tak byť jsou oba ze Sparty, nebudou úplně držet basu.

Máte na mysli Martina Kubu a Petra Fialu?

Řadu věcí určitě museli probírat předem, sedí ve vedení ODS, ale nechci to do toho zabředávat. Z mého pohledu byla velká chyba, že jsme s hejtmany dostatečně podrobně nejednali. Důležité je také to, že pan hejtman Vondrák z ANO jako poslanec hlasoval pro nouzový stav a nyní by určitě vládu požádal o jeho vyhlášení. Bylo by nešťastné, aby platila jiná pravidla v různých krajích.

Pořád nechápu, proč za svými partajními šéfy hejtmani nepřišli minulý týden a neřekli jim, že se bez nouzového stavu neobejdou. Tomu nerozumím.

Já také ne. Je ale třeba říct, že ve Sněmovně je naprostá většina poslanců, kterým záleží víc na tom, aby to zdravotně dopadlo dobře, než aby vyhráli volby. Opravdu chtějí, aby neumírali lidé a nemocných nepřibývalo. A vůbec nás nenapadlo, že premiér takto uvažovat nemusí.

Jako že mu nezáleží na tom, kolik lidí umře?

Jen popisuji realitu. On věděl tři týdny, že prodloužení nouzového stavu neprojde, protože komunisté pro něj hlasovat nebudou. My jsme od prosince říkali, že takhle to dál nejde a vláda musí změnit svůj přístup k pandemii. Opatření musejí být racionální a po deseti dnech se vyhodnocovat. Tak to fungovalo v listopadu, ale skončilo to před Vánocemi, kdy se všechno otevřelo a Babiš s Blatným vyzvali lidi, ať si dělají antigenní testy, které nebyly k mání.

Tehdy jsme si uvědomili, že jde o čistě politická rozhodnutí směřující ke získání hlasů voličů, ale s racionalitou a odborností nemají nic společného. Všichni včetně hejtmanů věděli, že opozice bude hlasovat proti nouzovému stavu a koncem ledna se přidali i komunisté. Mimochodem, Vojtěch Filip byl na jednání s premiérem neskutečně tvrdý, to jsem se až divil. Průměrně inteligentní člověk měl tedy už tři týdny jistotu, že Babiš podporu nemá.

Naivně jsem si tudíž myslel, že se na to připravuje a má jasný plán, jak bude od pondělka realizovat opatření pomocí zákona o ochraně veřejného zdraví, úkoluje hlavní hygieničku a ta zase krajské hygieny. Jenže on se na nic nechystal. Řekl, že když se nouzový stav neschválil, ať si hejtmani dělají, co chtějí, a že jemu je jedno, co se bude dít, je to odpovědnost opozice.

Andrej Babiš hlavně tvrdí, že jeho úlohou není řešit nouzový stav a dohadovat se s opozicí, ale shánět vakcínu.

A že jí hodně sehnal, viďte? AstraZeneca už týden leží ve skladu a není vyočkovaná. Dodnes nemám k dispozici smlouvy, které stát podepsal ohledně objednávek vakcín a jejich dodávek. Ministerstvo mi to slíbilo, ale nedodalo nic.

Premiér trvá na tom, aby všechny vakcíny prošly schvalovacím procesem u Evropské agentury pro léčivé přípravky. Teď ale nakupujeme americké léky na zmírnění průběhu nemoci covid-19, které takové razítko také nemají. Je to správný postup?

Určitě ano. EMA má všechny potřebné personální kapacity a nástroje na posouzení kvality vakcíny i toho, zda všechny studie byly prováděny lege artis (zákonným postupem). V případě amerických přípravků Stání ústav pro kontrolu léčiv neschvaluje nový neověřený lék, ale jen říká, že ho lze použít k jiným účelům, než pro které byl původně vyvinutý.

Dovedu si dokonce představit, že by SÚKL certifikoval vakcínu Sputnik nebo jakoukoli další, ale trvalo by to velmi dlouhou dobu. Nehledě na náš závazek, že půjdeme cestou evropského schvalování a společných nákupů.

Ono to vypadá, že Rusové nemají příliš velký zájem o schválení své vakcíny v EU, protože kdyby ano, už by potřebnou dokumentaci předložili. Spíš jim jde o zasetí sváru mezi jednotlivé členské státy, jak ukazuje přístup Maďarska.

O tom jsem přesvědčený. Je totiž otázka, kolik dokážou oni sami Sputniku vyrobit. Kdyby ruská vakcína získala certifikát, musela by se vyrábět v Evropě. Dokonce mám dojem, že by taková fabrika mohla být i u nás, což bych podporoval. Nezapomínejme, že virus tady s námi bude pořád a každý rok budeme muset znovu přeočkovat většinu populace.

Uvažuje vláda tímto směrem?

Ne. Kdyby ano, už teď zjišťuje, jaké jsou volné kapacity našich výrobních závodů. Evropská unie už s tím začala, ale my děláme mrtvé brouky. V rámci Evropy musíme mít dost míst, kde se budou jednotlivé komponenty vyrábět. Pokud každoročně bude nutné proočkovat 300 milionů lidí, tak je otázka, jestli jsme vůbec schopni tuto potřebu pokrýt.

Jsem docela ráda, že to nezávisí jen na Česku. Nebo vy chápete, jak je možné, že nechrlíme ochranné pomůcky typu nanoroušek nebo respirátorů FFP2, když tu máme darované linky z Tchaj-wanu?

Máte naprostou pravdu. Je to nekonečná debata, kdy se snažíme přesvědčit ministra Havlíčka, aktivně do toho za nás vstoupil i Karel Schwarzenberg a řada dalších. Česká republika je světová velmoc ve výrobě nanotextilií a máme světové patenty na rychlotkací stroje.

Mohli bychom ovládnout světový trh českými respirátory z nanovláken obohacených o stříbro, které by nebyly drahé a měly stejné schopnosti jako respirátor FFP2. Když jsme to požadovali v září, bylo nám řečeno, že nevědí, jak by se to certifikovalo a normovalo. Dnes už se s námi nebaví vůbec nikdo. Nechápu, proč v tom není vláda aktivní a nepodporuje český průmysl i občany, kteří mohli mít kvalitní ochranu za levné peníze.

Při sledování denního dění a vlastně i během tohoto rozhovoru mám dojem, že propast mezi obyvatelstvem a vládní reprezentací se strašně prohlubuje. Nepoznamená to fatálně naši společnost i v době postcovidové?

Naprosto souhlasím. Když se neformálně bavím s kolegy z opozičních i vládních stran, kteří jsou ve Sněmovně už řadu let, ptám se jich, jak v tom prostředí můžou tak dlouho fungovat. V nemocnici a v oboru mám řadu kolegů, kteří mají naprosto rozdílné názory, které si vyměňujeme na různých komisích, vědeckých radách, kolegiích.

Tam se hádáme do krve a jsme na sebe velmi zlí, ale všichni s naprostou jistotou víme, že máme jediný cíl, jímž je co nejlepší léčba pacienta. Cesty jsou různé, o těch se přeme, ale finálně nám nezbývá nic jiného, než shodu najít. V tom žiju třicet let. Teď jsem se dostal do situace, kdy je tu část lidí v čele s premiérem, která absolutně nemá zájem na hledání konsensu.

Je jim to úplně jedno. Svých poslaneckých kolegů jsem se tedy ptal, jestli to tak bylo vždycky, a oni mi upřímně říkají, že nikdy. Tak si říkám, jak je to možné, hledám chyby i v sobě a jako bytostný optimista doufám, že to třeba pan premiér tak nemyslí. Bohužel od parlamentních koryfejů slýchám, že se mýlím, neboť teď je to opravdu šílené.

Jenže nejde jen o premiéra. Můžeme se divit frustraci občanů, kteří už rok bojují s epidemií i o svoje živobytí, a pak vidí papalášský mejdan v teplickém hotelu, noční schůzky v zavřené vyšehradské restauraci nebo přednostní očkování?

Frustraci rozumím. V minulosti se tady vždy našla velká skupina lidí, kterým bez ohledu na politickou příslušnost šlo vždy o blaho státu. To neznamená, že tu nebyli nějací kmotři, kteří si chtějí přihrávat malou domů. Ti jsou v každém režimu. Teď mám ale pocit, že o blaho státu jde stále méně lidem. Pro mě je to naprosto děsivá zkušenost. Těžko se mi vysvětluje příbuzným, kolegům a kamarádům, že ve Sněmovně opravdu dělám vše, co je v mých silách, ale přiznávám, že efekt je hrozně malý.

Změní se to po volbách?

Kdybych si to nemyslel, nešel bych do toho a nedělal vše pro to, aby vznikla velká koalice. Osobně si myslím, že bychom měli stále víc vystupovat konsensuálně, zapomenout na osobní ambice a touhy být premiérem či ministrem a zaměřit síly jedním směrem. Situace je opravdu tak špatná na všech polích, že už je vcelku jedno, kdo bude sedět ve vládě, pokud se bude chovat slušně a konstruktivně ku prospěchu občanů. To je absolutní priorita. Připadám si jako v roce 1989, kdy bylo klíčové, aby padla totalita a nebylo důležité, která strana vyhraje volby a bude vládnout.

Vlastimil Válek



Narodil se 17. května 1960 v Brně.



Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně.



Od roku 1985 pracuje ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice, kde v současnosti vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny. V roce 2012 se stal náměstkem pro společné vyšetřovací a léčebné složky. V letech 2014-2017 byl předsedou České radiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Je autorem mnoha publikací s lékařským zaměřením. V roce 2003 byl jmenován profesorem.



Od roku 1993 působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se věnuje výzkumu a výuce budoucích lékařů. Od oku 1989 se angažuje v mezinárodní organizaci Červený kříž.



V roce 2010 byl jako nestraník za TOP 09 zvolen zastupitelem Městské části Brno-Líšeň, o dva roky později i krajským zastupitelem v Jihomoravském kraji. Od roku 2013 je členem TOP 09 a v roce 2017 se za ni stal poslancem. Předloni byl zvolen jejím místopředsedou, po rezignaci Miroslava Kalouska je předsedou poslaneckého klubu TOP 09.



Vlastimil Válek je ženatý a má čtyři děti.