Společnost Avast představila rozsáhlý průzkum mezi respondenty ve 12 zemích, který zmapoval zkušenosti z letošního jara. Vyplývá z něj, že s vyučováním online byli nejvíc spokojeni rodiče v Austrálii (63 procent), USA, Francii, na Slovensku a v ČR (51 procent). Naopak nespokojení byli Rusové, Němci, Brazilci a Japonci.

Třetina rodičů přiznala, že se domácí výukou cítila vyčerpána. České ohlasy komentovala na včerejší prezentaci Julia Szymańska: „Největší překážkou byl podle rodičů chybějící kontakt dětí se spolužáky, složitost látky, se kterou museli dětem pomáhat a nedostatek zpětné vazby. Pozitivně pak vnímají zejména fakt, že děti získaly větší odpovědnost, výuka na dálku je vedla k samostatnosti.“

Učitelé na e-mailu

Zdroj: DeníkPro učitele byl přechod na vzdálené vzdělávání velkou výzvou. Nepřekvapuje, že zdaleka nejvíc používali ke společné komunikaci s dětmi e-maily (35 procent) a školní platformy (33 procent), méně pak zapojovali interaktivní nástroje jako testy a kvízy (56 procent) nebo online třídy (44 procent) či nahrávky výkladu na YouTube (38 procent).

Podle Szymańské by se do budoucna měli daleko víc zaměřit na online nástroje, které jsou digitální generaci vlastní, jako jsou chaty. Doporučuje také využívat aplikace, které používají koncové šifrování typu WhatsApp, Viber, Telegram nebo Signal. V zabezpečení pobytu na síti Češi notně pokulhávají, jen 29 procent rodičů využívá software pro kontrolu dětí na internetu. Pedagogové by si zase měli dávat pozor na sdílení informací na webových platformách, k výsledkům svých spolužáků by ostatní děti neměly mít přístup.

„Otázka online bezpečnosti je však daleko širší. Děti se potřebují na síti vyznat, měly by umět rozpoznat fake news, odlišit balast od podstatných věcí, obzvlášť, pokud v síti hledají informace ke studiu, jako například ukázal náš výzkum, kdy děti výrazně více využívaly pro studium YouTube,” říká spoluautorka výzkumu, socioložka a psycholožka Kateřina Müllerová. Ta také upozornila, že k prohloubení rozdílů ve vzdělávání přispěl nerovnoměrný přístup dětí k IT technologiím.

Technologický pokrok

Necelá třetina žáků si musela půjčit notebook jiného člena rodiny a jen 23 procent dětí mělo doma k dispozici tiskárnu. Do budoucna by rodičům a dětem měly pomoci různé internetové kurzy, kupříkladu z projektu Buď safe online. Společnost NetRex zase nabízí samoobslužnou kamerovou sadu s využitím streamovací aplikace CamStreamer, která slouží k výuce s pomocí výkladu nahraného na školní YouTube kanál. Právě videohodiny patří k nejúčinnějším, ale nejméně používaným způsobům distančního vzdělávání.