Prezident Miloš Zeman se ve čtvrtek večer vrátil zpět do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) poté, co měl pozitivní test na nemoc covid-19. Dříve toho dne kolem 10:00 přitom nemocnici, kde předtím strávil 46 dní, opustil.

„V rámci standardních kroků při přijetí pacienta provedl náš zdravotnický personál test na koronavirus. Tento se ukázal být pozitivní a proto jsme následně, po dohodě s ošetřujícím lékařem, zajistili převoz pana prezidenta zpět do Ústřední vojenské nemocnice,“ potvrdil Deníku mluvčí Penta Hospitals Vladislav Podracký.

Ředitel ÚVN a ošetřující lékař prezidenta Miroslav Zavoral serveru Seznam Zprávy řekl, že nechal Zemana otestovat kvůli rizikovému kontaktu. Dodal, že šlo o "kontakt pracovníka z Lán". Do nemocnice podle Zavorala prezidenta převezli, aby mu tam aplikovali monoklonální protilátky.

Z nemocnice opět do Lán

Po odjezdu z nemocnice a opětovném návratu do péče lékařů kvůli pozitivnímu testu nyní podle aktuálních informací ošetřujícího lékaře profesora Miroslava Zavorala Zemana opět převezou do Lán, a to už tuto sobotu.

Zeman měl v pátek ve 12 hodin jmenovat Petra Fialu premiérem. Podle nejnovějšího vyjádření Hradu i přes nákazu prezident jmenuje nového premiéra v neděli v 11 hodin v Lánech za dodržení platných hygienicko-epidemiologických opatření.

Šéf lékařského konzilia Tomáš Zima: Obáváme se další prezidentovy hospitalizace

V pondělí se měl prezident prostřednictvím videokonference setkat s hlavami státu zemí Visegrádské čtyřky a v následujících dvou týdnech pak s kandidáty na ministerské posty ve Fialově vládě.

Příznaky nemoci hlava státu nemá. Zeman je proti koronaviru očkovaný, nedávno dostal třetí dávku vakcíny.

Dopolední opuštění nemocnice

Prezident ve čtvrtek z nemocnice odjel zhruba v 10:00. Z areálu ho odvezl stejný sanitní vůz vybavený mobilní jednotkou intenzivní péče, který ho do nemocnice dopravil. Sanitu doprovázely vozy ochranné služby. U propuštění byla prezidentova žena Ivana, dcera Kateřina nebo kancléř Vratislav Mynář.

Do Lán přijela kolona vozů krátce před 10:30, k zámku přijela auta hlavní branou. Sanita označená jako JIP převozová do ní vjela jako druhá. Na příjezd dohlížela ochranná služba i vojáci. Na místě čekala přibližně desítka novinářů, nikdo z doprovodu kolony s novináři nemluvil. K Zemanovu návratu z nemocnice se vyjádřil vedoucí prezidentovy kanceláře Vratislav Mynář až na tiskovém brífinku po poledni.

Nemocnice v tiskové zprávě uvedla, že Zemana i jeho okolí opakovaně informovala o zdravotním stavu, predikci vývoje i možných rizicích a komplikacích. "ÚVN nadále doporučuje jako nejvhodnější péči poskytovanou ve specializovaném zdravotnickém zařízení pod vedením odborného lékařského týmu, nicméně vzhledem k významnému zlepšení zdravotního stavu pana prezidenta plně respektuje jeho rozhodnutí upřednostnit naplňování svých ústavních povinností mimo zdravotnické zařízení a ukončit hospitalizaci v ÚVN," uvedla mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Zeman se podle ní rozhodl využít služeb zdravotní péče v domácím prostředí. Plnou zodpovědnost za to převzala společnost Senior Home Group. ÚVN jí podle Zinke předala veškerou potřebnou zdravotní dokumentaci.

Bez nadstandardních požadavků

Informaci Deníku potvrdila skupina Penta Hospitals CZ, respektive společnost Senior Home Group, která je součástí skupiny. „Ve čtvrtek jsme převzali domácí zdravotní péči o prezidenta republiky. Bude vycházet z indikace ošetřujícího lékaře a v principu se nebude lišit od služeb, které poskytujeme ostatním klientům. Od ÚVN jsme převzali zdravotní dokumentaci a ošetřovatelský plán," uvedl za společnost Vladislav Podracký s tím, že prezident nevznesl žádné nadstandardní nebo neobvyklé požadavky na poskytované služby a jejich rozsah.

Babiš navštíví Zemana v nemocnici. Povolilo mu to její vedení

O prezidenta se podle Podrackého měly starat kvalifikované zdravotní sestry. „Tým byl sestaven v souladu s požadavky konzilia i ošetřovatelským plánem a disponuje veškerým potřebným vybavením pro péči o prezidenta. Bližší podrobnosti o složení týmu a jeho úkolech ale v zájmu soukromí pacienta uvádět nebudeme," doplnil Podracký.

Šéf prezidentova lékařského konzilia Tomáš Zima minulý týden řekl médiím, že by měl Zeman ještě zůstat v ÚVN, aby nabral síly. Rozhodnutí ale podle něj je na Zemanovi. Podle Zimy by měl být pokoj Zemana v Lánech vybaven podobně jako v nemocnici a starat by se o něj měl kvalifikovaný personál. Potřeba podle něj bude kvůli nepřetržité péči pět až sedm zdravotníků.

Zeman byl do ÚVN poprvé převezen 10. října s potížemi způsobenými nespecifikovaným onemocněním. Podle člena prezidentova lékařského konzilia chirurga Pavla Pafka má chronické jaterní onemocnění. Naznačil, že to je cirhóza. Původně byl prezident hospitalizován na oddělení intenzivní péče, později byl přemístěn na rehabilitační oddělení a na lůžko dlouhodobé péče.