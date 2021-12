O možném čtvrtečním propuštění Zemana z nemocnice hovoří i informace ČTK. Na čtvrteční odpoledne Pražský hrad svolal tiskovou konferenci, na které vystoupí kancléř Vratislav Mynář. Podrobnosti Kancelář prezidenta republiky nezveřejnila, dá se ale očekávat, že se její vedoucí vyjádří právě k otázce hospitalizace Zemana nebo k okolnostem jmenování nové vlády. Mluvčí ÚVN Jitka Zinke ČTK sdělila, že termín ukončení hospitalizace potvrdit nemůže.

Zeman byl do ÚVN převezen 10. října s potížemi způsobenými nespecifikovaným onemocněním. Chirurg Pavel Pafko, který je členem prezidentova lékařského konzilia, dříve serveru iROZHLAS.cz řekl, že Zeman má chronické jaterní onemocnění, naznačil, že jde o cirhózu. Původně byl prezident hospitalizován na oddělení intenzivní péče, později byl přemístěn na rehabilitační oddělení. Nyní se zotavuje na lůžku dlouhodobé péče.

Zemana přeložili na jiné oddělení. Nově k němu mohou návštěvy, ale pouze krátké

Fiala se setkal se Zemanem v nemocnici 17. listopadu. Prezident mu sdělil, že ho na zámku v Lánech jmenuje předsedou vlády. V televizi Nova Zeman ve stejný den oznámil, že očekává propuštění z nemocnice v nejbližších dnech. Šéf jeho lékařského konzilia Tomáš Zima ale následně řekl České televizi, že by měl prezident zůstat ještě v péči ÚVN, aby nabral síly. Rozhodnutí ale podle něj je na Zemanovi.

Podle Zimy by měl být pokoj Zemana v Lánech vybaven podobně jako v nemocnici. "Ošetřovatelskou péči, tedy rehabilitaci a dostatečnou výživu, musí obstarat kvalifikovaný personál," citoval ho server Deník.cz. U prezidenta by nemusel být po celý čas lékař, nezbytné by ale byly pravidelné kontroly. Kvůli nepřetržité péči by podle Zimy bylo potřeba zajistit pět až sedm zdravotníků. "Zaměstnanci zámku Lány či Pražského hradu to mohou saturovat zhruba z 30 procent," řekl.