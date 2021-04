„Ideální by bylo otevření zahrad bez jakýchkoliv omezení, ale samozřejmě chápeme, že to dál bude záviset na vývoji epidemiologické situace obecně,“ řekl Deníku ředitel Zoo Brno a viceprezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad Martin Hovorka.

Návštěvníci totiž zahradám v důsledku vládních zákazů odůvodňovaných koronavirovou krizí bolestně chyběli. Peníze ze vstupného totiž představují výraznou část jejich příjmů. Kdyby jim neposílali peníze příznivci z řad veřejnosti a nedostaly by státní dotace, musely by přistoupit k propouštění zaměstnanců. Potom také vymýšlet, co se zvířaty, o něž by se neměl kdo starat.

„A pak domlouvat s evropskými zoo, kde byla pandemie lépe zvládnutá a zoo se dočkaly pomoci od státu, stěhování k nim,“ uvedla mluvčí zoo Zlín Romana Bujáčková.

Ztráty způsobené zoologickým zahradám nepřítomností návštěvníků jsou vysoké, jen ta brněnská loni na výnosech podle Hovorky přišla o osm milionů korun. „Za minulý rok jsme s kolegy z ostatních zahrad celkové ztráty na výnosech všech zahrad vyčíslili na asi 180 milionů korun,“ konstatoval Hovorka.

Očekávají velký zájem

Ministerstvo životního prostředí koncem března 28 licencovaným zoologickým zahradám v Česku přislíbilo vyplatit na péči o zvířata celkem 80 milionů korun. Velké zoologické zahrady mohou získat více než deset milionů korun, ty malé soukromé zřejmě jen necelý milion.

Po částečném otevření zahrad budou návštěvníci moci kupříkladu v Brně vidět většinu chovaných zvířat včetně těch největších lákadel jako jsou žirafy, lvi a tygři. „Nebudou ale moci navštívit Exotárium a Tropické království s hady a želvami ani varana komodského,“ uvedl Hovorka.

Velký zájem natěšených milovníků zvířat čeká i pražská zoo, dopředu proto lidi raději předběžně varuje. „Doporučujeme na víkendové dny plánovat návštěvu na dopoledne či naopak odpoledne. To by mělo vést k tomu, že se v zoo vystřídá více návštěvníků,“ uvedli její pracovníci na webu zahrady.

Manažeři zoologických zahrad již dříve upozorňovali na to, že riziko přenosu nákazy je v jejich venkovních částech mizivé. Odmítají i výtky, podle nichž se lidé mohou nakazit ve velkých frontách u pokladen.

„V podstatě každá zoologická zahrada dnes umožňuje koupit vstupenku předem na e-shopu,“ uvedl ředitel zoologické zahrady v Táboře Evžen Korec. „To jednak urychluje odbavení u vstupů a také eliminuje nutnost osobního kontaktu návštěvníků s pokladní,“ dodal.