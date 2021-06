Hitlerovo eso Bismarck: ke dnu šel při první misi, Němci udělali školáckou chybu

Patřila mezi největší a nejobávanější lodě druhé světové války. Ve čtvrtek 27. května to je osmdesát let, co britské loďstvo potopilo pýchu nacistického Německa, bitevní loď Bismarck. Vrak na dně moře po letech objevil Robert Ballard, nálezce Titaniku.

Bitevní loď Bismarck byla pýchou nacistického německého námořnictva. Ke dnu nakonec šla už při svém prvním nasazení. | Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv Bild 193-04-1-26, CC-BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses