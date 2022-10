Příprava na 3. světovou, straší video

Zpráva ac24.cz o pochodujících vojskách je velmi stručná a neobsahuje vlastně vůbec žádné relevantní informace, jen odkaz na video na youtube, na němž jsou skutečně zachyceni jacísi pěšáci, kteří v nočních hodinách překračují v nějakém městě most a pokračují dál noční ulicí.

Video se objevilo v neděli na youtubovém kanále nazvaném Prophets in Babylon (Proroci babylonští), provázené popiskem: „Vojáci v ulicích a na Towerském mostě, LONDÝN! PRÁVĚ TEĎ se národy připravují na třetí světovou válku.“ (V originále „Soldiers on the Streets in Tower Bridge, LONDON! RIGHT NOW the Nations are Preparing for #WW3.“)

Zdroj: Youtube

Od neděle 24. září do úterý 27. září dosáhlo toto video jenom na youtube zhruba 40 tisíc zhlédnutí, kromě toho se začalo šířit na sociálních sítích a v dezinformačních webech, jako je právě web ac24.cz.

Ten k němu připojil na svých stránkách pouhé dvě věty: „Tisíce vojáků bylo zachyceno v ulicích Londýna. Žádné vysvětlení přesunů vojsk (uprostřed noci) v Londýně v Anglii nepřišlo.“

V kontextu současné situace, kdy Rusko mobilizuje proti Ukrajině, znějí samozřejmě podobně strohé informace velmi znepokojivě, a navíc vytvářejí dojem, že Británie, případně západní svět jako takový, se skutečně bezprostředně připravuje na globální vojenský střet. Tento kontext je ale lživý.

Je to lež, vojáci Londýnem nepochodovali

Jak upozorňuje web pro ověřování faktů Lead Stories, žádní vojáci se ve skutečnosti o víkendu v Londýně nerozmisťovali. Nejenže nebyla o žádném takovém nasazení vydána žádná zpráva, ale most, jenž lze ve videu zahlédnout, ani nepůsobí jako Towerský, jenž má díky svým dvěma ikonickým novogotickým věžím velmi výrazný a známý profil.

Podle Lead Stories se tvrzení o rozmisťování vojáků v ulicích Londýna objevilo poprvé na krajně-pravicovém webu The Hal Turner Radio v sobotu 23. září 2022, kde bylo původně zveřejněno v podobě: „Již dříve jsme dnes informovali, že vojenské konvoje zamířily do čínského Pekingu. Od 20:49 můžeme také hlásit, že TISÍCE vojáků se rozmisťují (právě teď) do ulic Londýna v Anglii.“

Že Pekarová doporučovala domlouvat se na pečení kuřat se sousedy? Jde o lež

Později web své tvrzení upravil. V době kdy novináři z Lead Stories zpracovávali svůj text uvádějící dezinformaci na pravou míru, už vypadal článek na The Hal Turner Radio Show takto: „Video na YouTube vložené do příběhu obsahuje asi 10 sekund záznamu, natočeného dvakrát ve smyčce, ukazující vojáky jdoucí po mostě, možná v Londýně. Expozice a zaostření videa znesnadňují jasnou identifikaci okolních orientačních bodů. Video se jmenuje ‚Vojáci na ulicích v Tower Bridge, LONDÝN! PRÁVĚ TEĎ se národy připravují na #WW3‘.“

Podle Lead Stories video nezachycuje žádný z charakteristických rysů Towerského mostu, který je jednou z nejznámějších londýnských staveb a jedním z nejslavnějších mostů na světě. Masové nasazení tisíců vojáků v srdci britské metropole by navíc jen stěží zůstalo bez povšimnutí; žádný relevantní zdroj ale nic takového nepotvrzuje a ani skrze vyhledávání souvisejících výrazů přes Google se nepodařilo najít žádnou zprávu, která by se se zmíněným hoaxem shodovala.

Prolhaný web šířící konspirační teorie

Web The Hal Turner Video, z nějž se dezinformace o vojácích v srdci Londýna rozšířila, propaguje dlouhodobě nejrůznější konspirační teorie a zveřejňuje nepodložené zprávy, které jsou agenturami pro ověřování faktů opakovaně vyvraceny.

V minulosti psal třeba o tom, že ruská armáda zajala v Mariupolu mezi členy praporu Azov i amerického generála Rogera L. Cloutiera, což byla čistá lež (Cloutier ve skutečnosti pobýval v té době v Turecku a fámy o svém zajetí popřel pro Politifact jako naprosto falešné).

Lež o estonské prezidentce se stále šíří. Sdílel ji i europoslanec Ivan David

The Hal Turner Video také uvedl, že bývalý japonský premiér Šinzó Abe, jenž letos v červenci podlehl následkům atentátu, byl zavražděn kvůli své reakci na pandemii covid-19: konkrétně kvůli tomu, že prý „nenařídil očkování, poslal zpět 1,6 milionů očkovacích dávek a dal občanům ivermektin“. Ani to ale žádný důkaz nepotvrzuje.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkJak uvedla agentura AP, atentátník, kterého japonská policie zatkla, popřel, že by jednal s politickým motivem. A ani s tím očkováním to nebylo tak, jak tvrdil krajně-pravicový web. Japonsko sice stáhlo 1,63 milionu dávek vakcíny od Moderny, které vyrobila španělská společnost Rovi, protože některé z těchto šarží byly kontaminovány, ale jinak pokračovalo v očkovacím programu dál.