Facebook Australanům tento týden zastavil zveřejňování zpravodajských příspěvků na jeho webových stránkách. Rozhodnutí firmy blokuje příspěvky od všech australských vydavatelů, a to kdekoli na světě. Uživatelé v Austrálii nemohou na sociální síti sledovat jakýkoli zpravodajský obsah, dokonce ani ten, který pochází ze zahraničí.

„Facebook by měl velmi pečlivě vážit, co jeho krok znamená pro jeho reputaci. Dává tím vlastně najevo, že už nebude poskytovat žádné informace od organizací, které zaměstnávají profesionální novináře,“ reagoval podle webu The Washington Post ve vysílání australské veřejnoprávní stanice tamní ministr komunikace Paul Fletcher.

Akce Facebooku částečně zasáhla také některé vládní weby, které lidi informují o nebezpečích, požárech a počasí. „Odříznutí od základního informačního servisu o zdraví a nebezpečných situacích je arogantní a působí zklamání,“ opřel se do sociální sítě australský premiér Scott Morrison.

Hrozí vlna dezinformací

Blokování informací podle Morrisona potvrzuje obavy stále rostoucího počtu států. „Mají dojem, že jsou silnější než vlády a pravidla by pro ně neměla platit,“ konstatoval australský premiér o sociálních sítích.

Podle profesora mediálních studií na Monash University v Melbourne skýtá blokování zpráv od profesionálních vydavatelství ještě jedno nebezpečí. „Hrozí, že místo, kde bývala profesionální novinařina, zaplní dezinformace a konspirační teorie,“ uvedl.

The Washington Post informoval, že podle australských médií se Facebook zavázal odstřihnutí některých webů napravit.

Google zvolil opačný přístup než Facebook. Společnost uzavřela dohody s hlavními australskými nakladatelstvími o tom, že bude platit za část jejich zpravodajského obsahu. Spočívají v tom, že si vydavatelé budou moci vybrat, jaké zprávy budou propagovat ve speciálních sekcích aplikací Googlu a na vyhledávacích stránkách. Tento systém se však nevztahuje například na zprávy, které uživatelé najdou běžným vyhledáváním, což je způsob, jakým se k nim v současnosti dostávají nejčastěji.