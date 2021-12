Případu čtyř mladíků, ze kterých byl jeden nezletilý, se přezdívalo Groveland Four, tedy čtyřka z Grovelandu, a to podle místa, kde se incident odehrál. V Grovelandu, který se nachází asi 30 mil západně od Orlanda, měli sexuálně napadnout Normu Padgettovou. Té se mělo 19. července 1949 porouchat auto. Následně se u ní měli zastavit čtyři muži a znásilnit ji.

Podle amerického serveru CNN byl tento případ považován za jeden z největších justičních omylů na Floridě doby tzv. zákonů Jima Crowa v období segregace v USA. Ohledně výpovědi Padgettové již tehdy panovaly pochybnosti. V té době však soudce muže odsoudil i bez důkazů o trestném činu.

- Jde o neoficiální souhrnné označení pro různá nařízení o rasové segregaci v USA;

- segregace fungovala v USA v letech 1876 a 1965;

- název byl poprvé použit v roce 1892 v novinách New York Times;

- byl inspirován populární písní Jump Jim Crow, která zesměšňovala mluvu černošských otroků.

Tři z mužů byli podle CNN mučeni a policie tak ze dvou vymámila přiznání. Thomasovi se podařilo z vazby utéci. Dopadl ho však tisícihlavý dav a zabil ho. Thomas měl v sobě stovky střel.

Greenlee byl odsouzen k doživotí. Shepherd a Irvin měli být popraveni. Samuela Shepherda později zastřelil šerif. Stalo se tak na cestě k novému soudnímu řízení, postřelen byl i Irvin. Ten však přežil, protože hrál mrtvého. Šerif tvrdil, že šlo o sebeobranu.

