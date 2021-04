V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ředitel skupiny PPF pro vztahy s veřejným sektorem Vladimír Mlynář. Podle něj to plyne z informací od přeživšího nehody Davida Horvátha. Mlynář ale doplnil, že věc musí posoudit vyšetřovatelé.

"Z toho, jak jsme mluvili s Davidem Horváthem, tak snad mohu jen říct, že nic nenasvědčuje technické poruše. Že to byla skutečně souhra nějakých nešťastných náhod, povětrnostních podmínek, přistávacích podmínek," řekl Mlynář.

Doplnil, že lidé, kteří v oblasti byli, vyprávěli, že "vzdušné víry mezi jednotlivými údolími jsou tak silné, že s tím strojem, vrtulníkem dělají divoké věci". "A je to velmi nebezpečné, takže se prostě taková věc může stát," prohlásil Mlynář.

Informace o tom, jak pokračuje vyšetřování ze strany úřadů, ale nemá. "Nemáme, protože vyšetřování leteckých katastrof je velmi dlouhé, standardně to bývá rok až dva. Bude na vyšetřovatelích, jak se to posoudí," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

Šestapadesátiletý Kellner zahynul, když si se skupinou průvodců a známých vyrazil na heliskiing, což je extrémní sport, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Vrtulník však severně od největšího aljašského města Anchorage narazil do hory poblíž ledovce Knik a pak se valil několik set metrů po svahu dolů.

Jediný přeživší

Zahynul pilot a čtyři z pěti členů posádky. Jako jediný přežil havárii bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, který skončil ve vážném stavu v nemocnici Providence Alaska Medical Center v Anchorage.

Podle informací serveru Blesk.cz se v noci na dnešek vrátil do Prahy po dvou dnech čekání na letišti v Anchorage boeing skupiny PPF Group, zřejmě dopravil do země rakev s tělem zemřelého miliardáře. Poté letadlo odletělo do Lyonu a podle serveru je možné, že do Francie převezlo tělo dalšího zemřelého při havárii vrtulníku, českého trenéra snowboardingu Benjamina Larochaixe.

Vrak havarované helikoptéry byl převezen do Anchorage, kde ho zkoumá dvanáctičlenný tým vyšetřovatelů. Předběžnou zprávu o nehodě zveřejní americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) zřejmě začátkem příštího týdne. Portál Anchorage Daily News tento týden napsal, že podle Clinta Johnsona z NTSB jediný člověk, který nehodu přežil, dal najevo zájem o okolnostech neštěstí vypovídat.

Horváthův stav se na konci minulého týdne lepšil a zástupci nemocnice ve středu ČTK řekli, že tohoto pacienta již nemají v evidenci. Jestli to znamená, že byl Horváth z nemocnice propuštěn, není ovšem jasné, Horváthovo jméno mohlo být vyřazeno ze seznamu pacientů, o jejichž stavu může nemocnice podávat informace.

Vedle Kellnera přišli při havárii z 27. března o život také český trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci: Gregory Harms a Sean McManamy.