Preparát remdesivir, který byl původně zamýšlen pro boj s ebolou, zdarma poskytla k experimentální léčbě firma Gilead Sciences. Při buněčných testech a testech na zvířatech se remdesivir ukázal být účinný proti koronavirům způsobujícím nemoci SARS a MERS. Na buněčné úrovni rovněž tento lék prokázal dobrou antivirovou účinnost i proti novému typu koronaviru, který je virům způsobujícím SARS a MERS blízce příbuzný.

Klinické testy přípravku remdesivir se uskuteční v několika nemocnicích v čínském městě Wu-chan, odkud se virus koncem loňského roku začal šířit. K testům bylo zaregistrováno 761 pacientů, náhodně vybraní z nich budou po deset dnů dostávat po jedné dávce remdesiviru, ti ostatní placebo. Po 28 dnech experti vyhodnotí, nakolik antivirotikum nakaženým pomohlo.

Ve Wu-chanu dnes skončila výstavba druhé nové nemocnice s 1500 lůžky, která poslouží nakaženým pacientům. O víkendu Čína oznámila, že je hotové první zdravotnické zařízení s 1000 místy a v pondělí začalo ošetřovat pacienty. V obou nemocnicích jsou k dispozici izolační místnosti, laboratoře a obě mají speciální ventilační systém, který brání šíření virů do okolí.

V Německu byl koronavirus nově potvrzen u manželky jednoho ze zaměstnanců firmy Webasto z bavorské obce Stockdorf u Mnichova, která je ohniskem nákazy virem v zemi. Už dříve se nákaza prokázala i u dvou dětí páru. Stav otce je stabilizovaný, matka a děti nevykazují symptomy. Všichni jsou v karanténě v nemocnici.

Zvýšení počtu nakažených na lodi

Na dvacet se z deseti zvýšil počet nakažených koronavirem na výletní lodi Diamond Princess, která v pondělí večer zakotvila v japonském přístavu Jokohama v Tokijském zálivu. Tamní úřady se po následujících 14 dní rozhodly držet v karanténě všech 3711 lidí na palubě, kteří na lodi trávili luxusní dovolenou ve východní Asii.

V Česku se podle ministerstva zdravotnictví nechali na koronavirus testovat nejen Češi, kteří se v posledních týdnech vrátili z Asie, ale i turisté, zejména čínští, kteří v zemi pobývali a měli příznaky podobné chřipce.

Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím. Nemoci podlehne asi 2,2 procenta nakažených, podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdenky Jágrové je to jen o málo víc než u chřipky.

Aerolinky Air France a KLM dnes oznámily, že kvůli novému typu koronaviru nebudou do pevninské Číny létat až do 15. března. Původně bylo spojení přerušeno do konce tohoto týdne.

Technický výbor Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců se rozhodl v reakci na epidemii koronaviru a její dopady na růst globální ekonomiky doporučit dočasné snížení těžby ropy o dalších 600.000 barelů denně. Finanční ředitel ropné společnosti BP Brian Gilvary dnes předpověděl, že epidemie nového koronaviru v letošním roce sníží růst celosvětové poptávky po ropě o 300.000 až 500.000 barelů denně. Obavy z ekonomických dopadů koronaviru už vedly k výraznému poklesu cen ropy.