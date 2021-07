Do Československa se vrátila až v roce 1990. O dva roky později se poprvé vrátila i do rodné Plané, kde našla zámek svého rodu ve zdevastovaném stavu. Požádala o něj v restituci, zámek jí však vydán nebyl.

Poté se zaměřila na podporu lidí s těžkým zrakovým postižením. Významně se podílela například na založení centra výcviku vodicích psů v Praze-Jinonicích. Pomohla pro tyto účely získat finanční i materiální dary. V září 2012 dostala stříbrnou pamětní medaili Senátu právě za podporu zrakově postižených. "Paní hraběnka Nostitzová víc než 25 let pomáhala lidem se zrakovým postižením a za tuto svou činnost obdržela i několik prestižních ocenění. Podařilo se jí za tu dobu osobně podpořit mnoho projektů, uspořádat celou řadu významných společenských událostí a přispět i značnou finanční částkou na aktivity, které přímo pomáhají nevidomým a slabozrakým," sdělil ředitel Nadačního fondu Mathilda Luboš Krapka.

V jednom rozhovoru prohlásila:„Jsem jako všichni ostatní." Kéž by měla pravdu. Její dobrosrdečnost, laskavost a síla vytrvat v boji za to, co je správné, byla opravdu výjimečná. Ne, paní hraběnka nebyla jako všichni ostatní, byla to mimořádná osobnost. A všem nám bude chybět.?